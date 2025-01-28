美新屋庫存觸及2009年來新高！經濟學家揭2關鍵

美新屋庫存觸及2009年來新高！（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國房地產市場上待售的新建房屋數量，處於2009年以來的最高水準，經濟學家表示，歸根結底是負擔能力，在典型的購房者無法以當前價格，和當前利率支付房屋費用，導致美國住房市場處於近代歷史上最難以承受的水準。

雖然新屋庫存水平異常高，但對購屋者卻是一大福音，報導指出，由於房屋建築商很難找到買家，他們正在提高折扣和福利，以試圖銷售更多。

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外媒報導，桑坦德銀行美國首席經濟學家斯蒂芬·斯坦利 （Stephen Stanley）表示，房地產行業的大問題仍然是庫存狀況，自去年春季以來，新房庫存一直在增加，至去年12月市場上已完工的新私宅數量，上升至2009年以來的最高水準。

Pantheon Macroeconomics美國高級經濟學家奧利弗·艾倫（Oliver Allen）指出，抵押貸款利率是房屋銷售的主要障礙，截至1月24日，30年期抵押貸款利率為7.11%，購房者在購買房屋時面臨高昂的借貸成本，以至於銷售額無法大幅攀升，而疲軟的工作力市場，可能會限制潛在購房者的流動。

建築商承認，高房價是買家的痛點。最大的建築商之一Lennar最近表示，它將尋求降低價格來轉移庫存。全國房屋建築商協會（NAHB）根據1項調查報告稱，大約30%的建築商在1月份下調了房價，平均降價為5%。

另有些建商則打算蓋較小坪數的房子，來解決負擔能力的問題。

但隨著庫存水準增加和轉售市場掛牌量增加，今年的銷售激勵措施可能還不夠。轉售房屋的庫存比1年前增長了16.2%，為買家提供了更多選擇。

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