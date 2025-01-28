彩券這樣買就對了！想要中獎機率高 業者不藏私分享

嘉義市彩券販賣人員職業工會理事長江時君不藏私，分享要財運旺，可放銀行發送的發財水。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天農曆春節除夕，許多民眾買彩券試手氣，嘉義市彩券販賣人員職業工會理事長江時君不藏私，分享財運旺「撇步」，包括將銀行發送的發財水放在店裡、家裡；今年農曆蛇年，蛇在12生肖排行第6，因此買尾數6刮刮樂，中獎機率可能會較高。

網路傳說尾數26號刮刮樂中獎機率高，江時君認為，應與農曆蛇年在12生肖排行第6等相呼應。（記者王善嬿攝）

江時君在嘉義市友愛路開設「江總運動彩券行」，他說，嘉市彩券行買氣、中獎運氣旺，近2、3個星期，各彩券行開出的一百萬元大獎已約有十個；台灣彩券農曆春節期間大樂透加碼，即日起到2月12日提供「春節大紅包」480組100萬元、「春節小紅包」800組10萬元，一般除夕夜買氣最旺，民眾吃完年夜飯、領了紅包，就會買張彩券試手氣。

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今天除夕已有不少民眾到彩券行買彩券試手氣。（記者王善嬿攝）

日前臉書社團「刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC」有網友貼文，都市傳說購買尾數26的刮刮樂，中獎機率高，江時君分析，可能因今年農曆年蛇年，蛇在12生肖排行第6有關，在店面觀察，尾數6的刮刮樂，中獎機率也較高，不過他說，仍要看刮刮樂的中獎組合、遊戲玩法，每年以2000元刮刮樂最暢銷，雖然單價高，因中獎組合多，消費者願意買單。

江時君表示，要提高中獎率，除了可挑選彩券行購買人潮較多的時間去買，因買的人多、中獎機率相對高，尤其開在廟宇附近的彩券行，因廟宇常有香客進香、帶動買氣，相較也容易中獎；常見中獎者多是「心血來潮」買彩券，民眾如走過、路過，「心血來潮」突然想買彩券，不用刻意挑選彩券行，買就對了。

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