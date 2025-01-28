晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「泰」慘了！糖漿突遭中國封殺損失近10億

2025/01/28 13:56

中國封殺泰國糖漿，衝擊相關產業。圖為泰國糖廠司機正在等待運送甘蔗。（路透）中國封殺泰國糖漿，衝擊相關產業。圖為泰國糖廠司機正在等待運送甘蔗。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國糖漿及烘焙食品用的預拌粉突然遭中國封殺，導致許多運抵中國港口的商品無法清關，泰國糖產品協會估計，損失高達10億泰銖（約台幣9.7億）。

綜合路透等外媒報導，去年12月，中國以衛生問題暫停從全球第二大糖類出口國-泰國進口糖漿和預混粉，泰國政府希望能藉由談判方式結束此禁令，北京則要求泰國政府先去查驗幾十家工廠的食品安全。

對於中國突然封殺泰國糖漿，泰國糖產品協會主席 Todsaporn Ruangpattananont 說，最初估計損失為 3 億至 4 億泰銖，現在應該高達 10 億泰銖。他表示，已寫信給泰國政府，以加快與中國當局的談判，並強調許多糖漿卡在中國港口，每天都在繳罰款。

Todsaporn說，北京突然祭出禁令的原因之一是，來自泰國的進口量不斷增加，中國當局正在尋求保護本土的糖生產商。他強調，過去，從未有證據表明我們的品質有問題，質疑我們的糖品質沒有意義。

根據供應鏈服務公司 Czarnikow 稱，泰國去年是中國糖漿主要供應國，出貨量超過 120 萬噸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財