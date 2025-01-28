「泰」慘了！糖漿突遭中國封殺損失近10億

中國封殺泰國糖漿，衝擊相關產業。圖為泰國糖廠司機正在等待運送甘蔗。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國糖漿及烘焙食品用的預拌粉突然遭中國封殺，導致許多運抵中國港口的商品無法清關，泰國糖產品協會估計，損失高達10億泰銖（約台幣9.7億）。

綜合路透等外媒報導，去年12月，中國以衛生問題暫停從全球第二大糖類出口國-泰國進口糖漿和預混粉，泰國政府希望能藉由談判方式結束此禁令，北京則要求泰國政府先去查驗幾十家工廠的食品安全。

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對於中國突然封殺泰國糖漿，泰國糖產品協會主席 Todsaporn Ruangpattananont 說，最初估計損失為 3 億至 4 億泰銖，現在應該高達 10 億泰銖。他表示，已寫信給泰國政府，以加快與中國當局的談判，並強調許多糖漿卡在中國港口，每天都在繳罰款。

Todsaporn說，北京突然祭出禁令的原因之一是，來自泰國的進口量不斷增加，中國當局正在尋求保護本土的糖生產商。他強調，過去，從未有證據表明我們的品質有問題，質疑我們的糖品質沒有意義。

根據供應鏈服務公司 Czarnikow 稱，泰國去年是中國糖漿主要供應國，出貨量超過 120 萬噸。

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