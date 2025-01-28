高息就是王道！金龍年台股ETF受益人增加前10名，高息佔9成（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股ETF為近幾年投資人的新寵兒，金龍年增加前10大台股ETF受益人數中，00940由於新成立，人數達82.6萬人最多，若以淨增加人數來看，00919群益台灣精選高息ETF增加54.5萬人最具人氣，整體來看，前10名中有9檔是台股高息ETF。

統計金龍年台股ETF受益人數創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人在金龍年增加了390萬1563人，總人數來到1031萬0623人。

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市場法人表示，00919高人氣的主要原因在於其穩定持續又透明的高配息政策奏效，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定且維持新高，連續7季年化配息率都逾10%令人驚豔，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，吸引存股族或是想中長期持有的投資人青睞。

展望台股後市，群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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