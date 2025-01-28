小摩拋DeepSeek新指引！新AI模型只要用在這2設備上 ASML等3檔AI股將成贏家

小摩表示，DeepSeek新模型只要用在這2設備上，ASML等3檔AI股將成贏家（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek雖然掀起全球科技股拋售潮，輝達週一股價更暴跌近17%，創美國史上最大單日跌幅，不過，並非所有AI股皆是受害者，摩根大通表示，如果DeepSeek的新AI模型，能部署在筆記型電腦和智慧手機設備上，它可能會推動晶片銷量的增長，而艾斯摩爾（ASML）、ASMI和VAT Group三家業者將是最大受益。

CNBC報導，小摩分析師表示，DeepSeek是中國開發的1種新尖端的人工智慧模型，受DeepSeek衝擊，輝達不僅週一股價暴跌近17%，其在德國證券交易所掛牌的股票，也下跌了13%，至於Microsoft、Amazon和Google這3家大型雲計算供應商也下跌了約4%。

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投資者擔心的是，DeepSeek的中國人工智慧模型在短短2個月內就完成了開發，成本不到600萬美元（約新台幣1.96億元），這比西方同行通常要求的金額要小得多。

不過，並非所有的晶圓股都是一樣的，析師指出，歐洲半導體巨頭ASML，是晶片製造商台積電、三星和Global Foundries的供應商，他們從製造量增長中獲利，而不是從少量AI晶片的更高價值銷售中獲利。

如果DeepSeek部署在筆記型電腦和智慧手機設備上，它可能會推動晶片銷量的增長，而艾斯摩爾（ASML）、ASMI和VAT Group三家業者將是最大受益。

小摩在給客戶的最新報告指出，數據中心驅動的人工智慧增長，並沒有導致半導體的銷量增長，從而推動了半導體的大週期，因此，實際上，與直覺相反，如果DeepSeek的AI助手，可以在低計算能力的筆記型電腦和智慧手機上運行，並且能夠將AI帶入消費市場，那對於半導體設備來說將是一個非常積極的情景，即使這伴隨著企業AI晶片的增長放緩。

另，消費者已經被大量DeepSeek所吸引，根據應用數據研究公司Sensor Tower數據，AI Assistant 應用程式已超越競爭對手ChatGPT，成為美國蘋果App Store上下載量最多的免費應用程式。

小摩表示，如果歐洲半導體股公司的股價繼續下跌，我們認為這可能會為未參與其中的投資者創造便宜貨。

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