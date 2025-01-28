晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

萬科大到不能倒！中國當局罕見出手相救

2025/01/28 11:14

中國房地產巨頭萬科「大到不能倒」，政府罕見出手相救。（彭博資料照）中國房地產巨頭萬科「大到不能倒」，政府罕見出手相救。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產巨頭萬科昨（27）日晚間公佈高層人事變動，中國當局向萬科集團遞出「救命稻草」，在中國房地產市場持續低迷，數十家房企出現違約的情況下，罕見的表現支持，也表明萬科可能「大到不能倒」。

《彭博》報導，萬科昨夜公告，董事會主席郁亮辭任，總裁祝九勝因「身體原因」辭去董事、總裁、執行長等公司所有職務。同時宣佈，由深鐵董事長辛傑接任董事會主席。這項意外的消息發佈後不久，萬科總部所在的廣東省和深圳地方政府都透過官媒表示，「積極支持」萬科營運。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）分析師在一份報告中表示，深圳政府可能有望透過管理階層改組，來獲得對萬科更廣泛的控制。這可能為國家擴大支持力道鋪平道路，政府將推動萬科出售更多資產，以支撐流動性。

投資人預估，在政府介入下，萬科能夠避免落入中國恆大、碧桂園的命運，這也帶動萬科的債券飆升。由於北京和其他地方政府並未給予太多協助，這兩家房地產巨頭近年出現違約。香港銀河聯昌證券中國研究部主管鄭懷武（Raymond Cheng）表示，萬科是第一個看到國家直接干預的開發商，這相當於政府的緊急紓困，預計深鐵最終會成為萬科的大股東。

當局罕見的支持也表明，在中國垂死掙扎的房地產業當中，萬科佔有特殊的地位。萬科在中國全國都廣為人知，並有深圳的地鐵營運商在背後支持，萬科也是1991年在深圳證券交易所上市的第2家公司，股票代碼為000002。

若是萬科出現違約，將進一步打擊中國房屋銷售，並侵蝕其他國家支持的開發商信心，包括保利發展等，這些公司是現在中國最大建商。萬科旗下擁有約13萬名員工，在2024年排行第5大。萬科延長生命線也表明，中國願意採取更多措施，以阻止現在已第4年的房地產低迷。中國政府去年宣佈了一系列刺激措施，從較低的抵押貸款利率到放寬買房限制，但幾乎無法扭轉局勢。

根據中國官媒，對於萬科的支持最早來自於地方政府，他們承諾向深鐵注資，以協助開發商。深鐵持有萬科27％股份，截至2023年底，該公司總資產達7160億人民幣（約新台幣3.23兆元），約萬科1.5兆人民幣（約新台幣6.78兆元）的一半，而深圳全市資產規模超過5兆人民幣（約新台幣22.6兆元），全年財政收入超過1兆人民幣（約新台幣4.52兆元）。

廣東省《南方日報》報導指出，深圳的資產規模相當龐大，有足夠的「彈藥」，這些資產將支持深圳地鐵，盡可能以基於市場的措施，來推動萬科的發展。報導稱，深圳、廣東省和中國有關部門將「高度關注」萬科，並將支持其維持穩定的行動，一同保護購屋者、債權人和投資人的權利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財