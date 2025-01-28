萬科大到不能倒！中國當局罕見出手相救

中國房地產巨頭萬科「大到不能倒」，政府罕見出手相救。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產巨頭萬科昨（27）日晚間公佈高層人事變動，中國當局向萬科集團遞出「救命稻草」，在中國房地產市場持續低迷，數十家房企出現違約的情況下，罕見的表現支持，也表明萬科可能「大到不能倒」。

《彭博》報導，萬科昨夜公告，董事會主席郁亮辭任，總裁祝九勝因「身體原因」辭去董事、總裁、執行長等公司所有職務。同時宣佈，由深鐵董事長辛傑接任董事會主席。這項意外的消息發佈後不久，萬科總部所在的廣東省和深圳地方政府都透過官媒表示，「積極支持」萬科營運。

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彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）分析師在一份報告中表示，深圳政府可能有望透過管理階層改組，來獲得對萬科更廣泛的控制。這可能為國家擴大支持力道鋪平道路，政府將推動萬科出售更多資產，以支撐流動性。

投資人預估，在政府介入下，萬科能夠避免落入中國恆大、碧桂園的命運，這也帶動萬科的債券飆升。由於北京和其他地方政府並未給予太多協助，這兩家房地產巨頭近年出現違約。香港銀河聯昌證券中國研究部主管鄭懷武（Raymond Cheng）表示，萬科是第一個看到國家直接干預的開發商，這相當於政府的緊急紓困，預計深鐵最終會成為萬科的大股東。

當局罕見的支持也表明，在中國垂死掙扎的房地產業當中，萬科佔有特殊的地位。萬科在中國全國都廣為人知，並有深圳的地鐵營運商在背後支持，萬科也是1991年在深圳證券交易所上市的第2家公司，股票代碼為000002。

若是萬科出現違約，將進一步打擊中國房屋銷售，並侵蝕其他國家支持的開發商信心，包括保利發展等，這些公司是現在中國最大建商。萬科旗下擁有約13萬名員工，在2024年排行第5大。萬科延長生命線也表明，中國願意採取更多措施，以阻止現在已第4年的房地產低迷。中國政府去年宣佈了一系列刺激措施，從較低的抵押貸款利率到放寬買房限制，但幾乎無法扭轉局勢。

根據中國官媒，對於萬科的支持最早來自於地方政府，他們承諾向深鐵注資，以協助開發商。深鐵持有萬科27％股份，截至2023年底，該公司總資產達7160億人民幣（約新台幣3.23兆元），約萬科1.5兆人民幣（約新台幣6.78兆元）的一半，而深圳全市資產規模超過5兆人民幣（約新台幣22.6兆元），全年財政收入超過1兆人民幣（約新台幣4.52兆元）。

廣東省《南方日報》報導指出，深圳的資產規模相當龐大，有足夠的「彈藥」，這些資產將支持深圳地鐵，盡可能以基於市場的措施，來推動萬科的發展。報導稱，深圳、廣東省和中國有關部門將「高度關注」萬科，並將支持其維持穩定的行動，一同保護購屋者、債權人和投資人的權利。

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