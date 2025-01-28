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競購戰開打？川普曝微軟有意收購TikTok

2025/01/28 11:32

川普表示，微軟正在洽談收購短影音平台TikTok美國業務。（歐新社資料照）川普表示，微軟正在洽談收購短影音平台TikTok美國業務。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（27日）表示，科技巨頭微軟（Microsoft）正在洽談收購短影音平台TikTok美國業務，並稱自己樂見看到市場出現競購。

綜合外媒報導，川普在空軍一號受訪時，被記者問到微軟是否在討論收購TikTok時，川普給出了肯定的答案，並表示，微軟對TikTok有很大的興趣。

川普週一稍早在佛羅里達出席共和黨活動時，就談到TikTok潛在的交易。川普表示，預計將會看到很多人參與競購，盼能拯救所有聲音、守住所有的就業機會，並且不希望中國參與其中，但要持續觀察接下來的發展。

川普先前也提到，正在與各方討論收購TikTok可能性，並希望在未來30天內，對這款應用程式的未來做出決定。

TikTok約有1.7億美國用戶，要求母公司字節跳動（ByteDance）出售股權的法律在1月19日正式生效，不過，川普在20日就職後，隨即簽署行政命令，將執法延後75天執行。

川普持續敦促字節跳動出售TikTok美國業務，並警告，如果字節跳動未在時限內採取行動，將恢復禁令。川普最初支持以國家安全為由禁止在美國使用TikTok，但在競選期間加入了TikTok，成功吸引大量年輕選民，川普對TikTok的態度因此出現明顯改變。

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