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川普：DeepSeek將敲響美國產業「警鐘」

2025/01/28 09:43

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（27日）表示，中國新創DeepSeek提出更便宜、更快的AI模型是一件好事，這應該會給美國產業敲響一記警鐘，刺激美企加速發展。

《路透》報導，由於投資人擔心，中國低成本的AI模型問世，將威脅到美國作為現任AI領導者的地位，週一全球科技股出現拋售潮。川普表示，中國DeepSeek發表的AI模型，應該會敲響美國產業的警鐘，讓產業意識到，美國需要更加專注於競爭並取得勝利。

川普提到，自己一直在注意中國和一些中企，其中一家公司提出了一種更快的AI模型，同時價格也較低，這是一件好事，作為資產而言，不必花太多的成本是一個正向的結果。

川普表示，自己持正面的看法，因為未來其他人也能做到這一點，產業將不用花這麼多的錢，也能得到同樣的結果。川普補充，中國領袖們告訴自己，美國擁有全球最傑出的科學家，如果中國可以推出更便宜的AI技術，美國企業也將跟上。

川普強調，美國總是有想法，總是第一位，對於產業而言這可能是一個正向的發展，所以比起砸下數十億美元，未來投入成本將下降，希望企業也能得出同樣的解決方案。

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