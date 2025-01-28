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DeepSeek引發能源需求擔憂 油價跌至2週低點

2025/01/28 08:49

週一（27日）國際油價跌約2％。（歐新社資料照）週一（27日）國際油價跌約2％。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創DeepSeek推出低成本AI模型，引發人們對於資料中心能源需求的擔憂，週一（27日）國際油價跌約2％，來到2週低點。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價下跌1.49美元，或2％，收每桶73.17美元，來到1月2日以來最低；布蘭特原油3月交割價跌1.42美元，或1.8％，收每桶77.08美元，創1月9日以來最低。

在DeepSeek消息衝擊市場之前，油價已經受到中國經濟數據較弱的影響處於低位，加上美國總統川普（Donald Trump）擬議的關稅可能會進一步增加經濟成長和能源需求的壓力。

傑富瑞（Jefferies）分析師在報告中指出，根據報導，DeepSeek的模型資本、能源效率更高，因此引發了美國電力需求預測的質疑。在多數預測中，2030到2035年，AI需求將佔美國整體需求預測的75％。不過傑富瑞報告也補充，現在要針對DeepSeek對能源前景的影響作出結論還太早。

中國製造數據比預期弱，增加了人們對能源需求的新問題。花旗銀行（Citibank）分析師表示，疲軟的數據表明，北京需要更多政策努力來穩定經濟成長。

分析人士提到，川普在上週呼籲OPEC降低油價後，過去幾天油價表現都相對疲軟。不過OPEC+成員國尚未對川普的喊話做出回應，以目前的計劃來看，OPEC+將從4月開始增加石油產量。

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