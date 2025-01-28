DeepSeek引發市場動盪 黃金跌逾1％

週一（27日）黃金價格跌逾1％。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人進行獲利了結，加上中國DeepSeek引發廣泛的市場拋售，週一（27日）金價走低，1月交割的黃金期貨跌1.5％，至每盎司2738.40美元；現貨價下跌1.3％，報每盎司2736.75美元。

全球股票市場急遽下降，導致其他資產類別的避險行動，美國債殖利率跌至3週低點，美元指數則來到12月18日以來最低。

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道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，這種拋售潮受到廣泛的股市所驅動，不僅僅是正常的利率或貨幣的影響，可以看到一些流動性緊縮，有些人可能需要在市場上創造流動性，導致黃金與其他風險資產一起出售。

隨著美國總統川普（Donald Trump）第2個任期正式開始，投資人將把重點放在有關未來政策決定的任何線索上，其中關稅政策可能會加劇通膨。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，黃金仍然相當不錯

，作為避風港的需求將繼續支持價格，隨著川普政府政策不確定性，黃金最終仍將脫穎而出。

其他貴金屬方面，白銀跌1.7％，收每盎司30.10美元；鈀金跌2.9％，收每盎司959美元；鉑金則跌0.3％，收每盎司945.80美元。

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