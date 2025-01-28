輝達貪婪時機到！華爾街神算子：崩跌約17％創2020年疫情來最糟糕的1天

華爾街神算子表示，輝達崩跌約17%，創2020年疫情來最嚴重過度反應，為投資者來說是1個巨大的機會。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek引爆全球技科股暴跌，輝達股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，華爾街神算子表示，這是2020年疫情爆發來，最嚴重的過度反應，1種過度反應，輝達的跌幅是自2020年3月以來最嚴重糟糕的1天，這對投資者來說是1個巨大的機會，他堅持認為輝達的下跌是1個買入機會。

CNBC報導，有「華爾街神算子」稱號的美國投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管湯姆李（Tom Lee）指出，中國人工智慧新創公司DeepSeek，在去年12月推出了1個免費的開源大型語言模型，據稱構建成本不到600萬美元（約新台幣1.96億元），這一發展引發了人們的擔憂，即有競爭力的AI模型可能會建立在廉價，且功能較弱的晶片上，進而引爆全球科技股拋售潮。

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而輝達首當其衝，週一股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元），而博通更暴跌逾17%，在科技巨頭集團暴跌下，費半指數重挫9.15%，而那斯達克也跌了3.07%，至於標普500亦跌1.46%。

對於美股暴跌，李表示，這是1種過度反應，輝達的跌幅是自2020年3月以來最嚴重的1次，我們知道這最終對投資者來說是1個巨大的機會。

他指出，週一的市場走勢也反映了更廣泛的擔憂，即中美之間的人工智慧競賽正在進入新階段，北京可能會領先。

李說，如果輝達在過去1週成為Betamax，他個人會感到驚訝，他指出，這將是唯一可以證明輝達股票出售到週一看到的程度是合理的。可以肯定的是，時間會證明拋售是否會結出果實，並成為這家晶圓製造商的長期趨勢，目前，他堅持認為輝達的下跌是1個買入機會，並警告，DeepSeek可能被誇大了。

除了科技股，他喜歡向前發展的金融業，並補充說金融行業是他對S&P 500行業的第一想法，代表了今年1個很好的基本面變化案例，因為我們有新政府，1個鴿派的聯準會，利率不會給銀行帶來痛苦，而且這可能會導致資本市場活動上揚。

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