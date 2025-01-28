輝達崩跌約17％市值蒸發19.37兆！黃仁勳身價一夕暴跌6867億

輝達崩跌近17%創美史上之最市值蒸發19.37兆（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek在全球掀起巨浪，而AI巨頭輝達則首當其衝，週一股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元）。

根據《富比士》即時億萬富翁排行榜，輝達執行長黃仁勳的淨資產也遭受了巨大打擊，減少了約210億美元（約新台幣6867億元）。此舉使黃在首富排行榜上跌至第17名。

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輝達週一股價開盤直接摜破130美元，以124.8美元開出，跌12.49%，股價一度觸及116.7美元，跌幅達18.17%，終場收118.42美元，跌16.97%，在股價重挫下，市值失守3兆美元，掉到2.9兆美元，不僅全球市值王寶座讓位給蘋果，排名也輸給微軟，退居第3。

蘋果週一股價大漲3.18%，收229.86美元，市值回到3.47兆美元（約新台幣113.46兆），奪回市值王寶座，至於微軟週一雖然也下跌2.14%，不過跌幅比相對輕，市值來到3.23兆美元（約新台幣105.62兆），再次超越輝達，排名第2。

對輝達來說，週一市值蒸發5926.58億美元，是輝達去年9月股災時單早市值蒸發2790億美元（約新台幣9.12兆）的兩倍多，這是當時史上最大的單日市值跌幅，超過了Meta在2022年的2320億美元（約新台幣7.58兆元）虧損。

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