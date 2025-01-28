晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達崩跌約17％市值蒸發19.37兆！黃仁勳身價一夕暴跌6867億

2025/01/28 08:44

輝達崩跌近17%創美史上之最市值蒸發19.37兆（美聯社）輝達崩跌近17%創美史上之最市值蒸發19.37兆（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek在全球掀起巨浪，而AI巨頭輝達則首當其衝，週一股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元）。

根據《富比士》即時億萬富翁排行榜，輝達執行長黃仁勳的淨資產也遭受了巨大打擊，減少了約210億美元（約新台幣6867億元）。此舉使黃在首富排行榜上跌至第17名。

輝達週一股價開盤直接摜破130美元，以124.8美元開出，跌12.49%，股價一度觸及116.7美元，跌幅達18.17%，終場收118.42美元，跌16.97%，在股價重挫下，市值失守3兆美元，掉到2.9兆美元，不僅全球市值王寶座讓位給蘋果，排名也輸給微軟，退居第3。

蘋果週一股價大漲3.18%，收229.86美元，市值回到3.47兆美元（約新台幣113.46兆），奪回市值王寶座，至於微軟週一雖然也下跌2.14%，不過跌幅比相對輕，市值來到3.23兆美元（約新台幣105.62兆），再次超越輝達，排名第2。

對輝達來說，週一市值蒸發5926.58億美元，是輝達去年9月股災時單早市值蒸發2790億美元（約新台幣9.12兆）的兩倍多，這是當時史上最大的單日市值跌幅，超過了Meta在2022年的2320億美元（約新台幣7.58兆元）虧損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財