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刮刮樂選號問ChatGPT？新北上班族刮中100萬

2025/01/28 00:30

台彩表示，近期傳聞刮刮樂選號問ChatGPT，有人因此刮中100萬元。（台彩提供）台彩表示，近期傳聞刮刮樂選號問ChatGPT，有人因此刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕隨著AI技術成為國際趨勢，ChatGPT近期在全球成為最熱門的討論話題，大家除了請它寫程式、寫文章、解決技術性問題外，甚至傳聞還能幫忙選號買刮刮樂。台彩表示，新北中和1位年輕男性上班族，今年靈機一動想試試現在最流行Chat GPT選號 ，最終建議2號，沒想到刮中「1200萬大吉利」二獎100萬元。

台彩表示，刮刮樂每本的張數因不同面額而異，像是售價100元、200元、300元的刮刮樂每本共100張，號碼範圍從001~100，過年最夯售價2000元刮刮樂每本共19張，號碼範圍從001~019，大家買刮刮樂選號時，除了靠直覺、挑號碼、問神明或是各種五花八門的小撇步，據傳只要向ChatGPT提問，便能得到最佳的選擇結果。

台彩指出，ChatGPT被認為擁有某種神秘的計算能力，能夠預測或揭示隱藏的幸運號碼，這個傳聞一開始只是一個幽默笑話，然而隨著越來越多人加入「向ChatGPT請教刮刮樂號碼」的行列，這個話題開始在網路上快速傳播，民眾分享透過與ChatGPT的互動，得到「神奇」的號碼，並且購買該號碼的刮刮樂刮中獎金。不過，刮刮樂的中獎分布完全是隨機設計生成，並不具備任何可以預測或影響的規律，但「選號就問ChatGPT」的傳言雖然不具科學依據，依然引起廣泛的共鳴，並且吸引大家去跟風嘗試。

至於是否要相信ChatGPT的號碼建議，台彩表示，就看大家各自的選擇，大家不妨實測看看，挑刮刮樂前先請ChatGPT幫你選出幸運數字，看看是否也會像都市傳說一樣，把幸運的獎金刮出來，但無論有沒有中獎，最重要的還是享受刮獎過程的樂趣和刺激。

台彩轉述，新北市中和區1位年輕男性上班族，每逢年節都會到店裡挑選刮刮樂，今年靈機一動想試試現在最流行Chat GPT選號 ，最終建議2號，沒想到一刮開就幸運刮中100萬元，起初中獎人不敢相信自己中100萬元，還與同事仔細核對，並立刻前往附近的銀行兌獎，經確認的確刮中100萬元，還特地回來跟彩券行報喜，笑稱：「這次的經歷讓他成了AI的忠實信徒，也讓他感受到科技帶來的意外驚喜。」

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