桃園這家彩券行連開大獎 春節大紅包剩402組

台彩表示，截至27日止，春節大紅包、小紅包分別剩下402組及668組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小年夜（27日）威力彩頭獎累積6.4億元無人中獎，大樂透則是再度開出億元頭獎，獎落花蓮縣瑞穗鄉的「錢送你彩券行｣，1注獨得1億元。春節大紅包及春節小紅包獎項分別送出16組和33組，其中春節大紅包有13組為1注獨得100萬元、3組2注均分、各得50萬元；春節小紅包則有29組為1注獨得10萬元、4組由2注均分、各得5萬元。

台彩表示，大樂透春節加碼期間，桃園市桃園區「千百萬彩券行｣於24、26日各開出1注春節大紅包和春節小紅包獎項；台南市南區的「財富彩券行｣、台南市新化區的「金玉滿堂彩券行｣、台北市士林區的「龍鳳發彩券行｣、台北市南港區的「富康彩券行｣以及嘉義市東區的「富泉電腦彩券投注站｣，都曾於去年春節期間開出春節大紅包，26日各開出1注春節小紅包。

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台彩表示，截至27日止，大樂透加碼的100萬元春節大紅包獎項累計已送出78組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出132組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為402組和668組，除夕夜（28日）開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號供民眾對獎，只要對中春節大紅包獎號中的任6個就贏得100萬元的春節大紅包獎項，如對中任5個春節大紅包獎號且同時對中春節小紅包獎號，則為對中10萬元的春節小紅包獎項。

另外，威力彩頭獎已經連續26期摃龜，台彩預估初二（30日）威力彩頭獎獎金上看7.1億元；而每5分鐘開獎一次的賓果賓果，即日起到元宵節都有獎金加碼。

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