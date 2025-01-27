DeepSeek自我審查 中國侵台、習大大等敏感議題噤聲

中國DeepSeek AI模型衝上蘋果iPhone的下載應用程式榜首。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國人工智慧（AI）模型DeepSeek以低價高性能震撼矽谷，然而如同所有其他中國AI模型，DeepSeek對中國政治敏感議題有其自我審查機制。彭博報導，有別於OpenAI的ChatGPT，DeepSeek迴避有關天安門廣場、國家主席習近平或中國入侵台灣的可能性等問題，這可能令之前沒有與中國聊天機器人直接接觸的國際用戶不舒服。

報導說，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）20日推出同名AI模型R1，並在短短一週衝上蘋果iPhone手機免費下載應用程式榜首，超越ChatGPT，震撼矽谷，並引發人們對於西方企業在AI支出與投資水準的持續性，以及美國AI領導地位的質疑。

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根據深度求索的說法，R1的訓練成本僅557.6萬美元，並在2048個輝達H800圖形處理器（GPU，為針對中國市場的降階版晶片）集群上運行55天完成。

相較之下，Meta訓練Llama 3模型使用多達2.4萬個更強大的H100晶片，成本則高達數億美元，因此DeepSeek-R1的表現動搖市場對AI產業「高成本等於高效能」的既有認知。

華爾街日報報導，深度求索是避險基金「幻方量化」的AI研究部門發展而來，1985年出生的創辦人梁文鋒畢業於浙江大學，專攻機器視覺，2015年他與兩位大學同學創辦幻方量化。

DeepSeek是開源AI模型，背後的軟體代碼可以免費獲取，但用戶將自己的應用程式連接到深度求索的模型是收費的，但其廉價的費用已引發人們對於企業浪擲數十億美元，以取得AI競賽領先的重新思考。

IG Asia市場策略師葉俊榮（Jun Rong Yeap）說，儘管DeepSeek能否證明是可行、廉價的替代方案還有待觀察，但初期的疑慮集中在美國科技巨頭的定價能力是否被威脅，以及他們在AI的鉅額支出需要再重新評估。

舊金山AI硬體公司Positron聯合創辦人伍德賽德（Barrett Woodside）也表示，DeepSeek的開源模型「很酷」；「它唯一的缺點是受制於中國某些不成熟的審查制度」，他說，相關制約其實可以透過其他開發人員修改代碼移除。

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