晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國房企萬科人事大地震 總裁祝九勝「身體原因」裸退

2025/01/27 22:03

中國知名房地產公司萬科今天公告，總裁祝九勝因「身體原因」辭職。（擷取自「X」平台）中國知名房地產公司萬科今天公告，總裁祝九勝因「身體原因」辭職。（擷取自「X」平台）

〔中央社〕中國知名房地產公司萬科今天公告，日前被傳遭到中國警方帶走的總裁祝九勝因「身體原因」辭職，不再擔任公司任何職務。

據星島日報、香港01等媒體報導，萬科企業公布高層人事變動，郁亮辭任董事會主席，祝九勝辭去所有職務，深鐵董事長辛傑接任主席。

萬科的公告指出，因工作調整原因，郁亮申請辭去公司董事會主席職務，將繼續擔任公司董事，並擔任執行副總裁職務。因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務。祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。

該公司並宣布，經公司第20屆董事會第12次會議決議，萬科大股東深鐵集團董事長辛傑獲選舉為董事會主席。

另外，萬科同時發布業績預告，預計2024年歸屬上市公司股東淨虧損人民幣450億元（下同，約新台幣2025億元），2023年同期盈利121.63億元，2024年較2023年下降470％。扣除非經常性損益後的淨虧損410億元，2023年同期盈利97.94億元，2024年較2023年下降518.6％。

財聯社報導指出，深圳市、廣東省和國家有關部門高度關注、積極支持萬科穩定生產經營，依法依規維護購房人、債權人、投資人合法權益。

深圳市國資委負責人強調，截至2024年底，深圳市屬國資國企資產超過5兆元，全年營收超兆元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。

祝九勝日前傳出被公安機關帶走，但是隨後透過微信發文「報平安」。這起事件加劇了市場對於持續不振的中國房地產業的擔憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財