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中國AI黑馬撼動矽谷！DeepSeek創始人超狂經歷曝

2025/01/27 20:05

中國AI新創公司DeepSeek近期接連發表兩款大模型，震撼矽谷科技巨頭，創始人梁文峰（右）背景也隨之曝光。（翻攝自微博）中國AI新創公司DeepSeek近期接連發表兩款大模型，震撼矽谷科技巨頭，創始人梁文峰（右）背景也隨之曝光。（翻攝自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）近期接連發表兩款大模型，還衝上了美國APP Store免費APP下載排行榜的第一名，超越ChatGPT，震撼矽谷科技巨頭，更被譽為來自東方的神祕力量，然而DeepSeek創始人梁文峰的背景也隨之曝光。

綜合外媒整理了DeepSeek創始人梁文峰的經歷，他1985年出生於廣東省湛江市。國中時期就提前完成高中數學課程，學習大學數學。

2002年，梁文峰以湛江的吳川市第一中學「高考狀元」成績考入浙江大學電子資訊工程科，浙大在中國的大學中應排三、四名；大學畢業後，他繼續攻讀資訊與通訊工程研究所。

在校期間，梁文峰對金融市場產生了濃厚的興趣，2008年全球金融危機之際，他帶領團隊探索機器學習技術在全自動量化交易中的應用潛力。

梁文峰決定量化投資，但這個決定並不容易，畢竟當時量化還是個新事物，很多人不相信量化可以賺錢。梁文峰苦熬了2年，2010年，滬深300股指期貨推出，量化投資迎來了春天，梁文峰和他的團隊大賺一筆，自營資金超過5億元。

2023年，梁文鋒正式成立DeepSeek，一家專注於人工智慧大模型技術研發的創新公司。成立1年後，DeepSeek就拿出讓業界關注的產品，去年5月，公司發布DeepSeek-V2，以其創新的模型架構和史無前例的性價比（CP值）引發關注。

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