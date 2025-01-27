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DeepSeek爆紅引AI「股瘟」！ASML歐股開盤接力暴跌10％

2025/01/27 16:56

DeepSeek爆紅引AI「股瘟」！ASML歐股開盤接力暴跌10%（路透）DeepSeek爆紅引AI「股瘟」！ASML歐股開盤接力暴跌10%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）方式，推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技界，週一（27日）輝達、台積電ADR夜盤下挫逾7%，輝達供應商日商愛德萬測試（Advantest）收盤更重挫逾8%，AI「股瘟」一路從美夜盤，延燒到歐股，歐洲半導體巨頭ASML慘遭血洗，開盤股價直接摜破700歐元，暴跌近10%，而在法蘭克福上市的輝達則下挫逾7%。

外媒報導，DeepSeek一夕爆紅，公司20日對外正式發表新的AI模型DeepSeek-R1，因性能與OpenAI最新的o1相媲美，引發轟動。

瑞聯銀行的常務董事Vey-Sern Ling表示，DeepSeek顯示出，用較低成本開發強大AI模型是可能的，這可能會破壞目前由少數幾家科技巨擘高額支出主導整個AI供應鏈的投資邏輯。

受此消息衝擊，日美科技股全面血崩，美股夜盤中輝達、台積電ADR與博通以低盤開出，開低走低，在台灣時間27日下午4點31，輝達下挫6.89%、台積電ADR跌逾7.16%，博通也跌6.93%。

而已收盤的日股，如輝達的半導體測試設備供應商愛德萬測試股價收跌8.61%，而軟銀則跌8.32%、東京威力科創（Tokyo Electron）跌4.9%、Disco下跌3.3%。

至於剛開盤的歐股，也難逃下挫命運，在歐洲早盤交易中，又以ASML最慘，開盤股價直接摜破700歐元，以647歐元開出，股價開低走低，觸及631.6歐元，重挫9.86%，截至台北時間16點39分，報646.7歐元，跌7.71%。

至於輝達則以127.08歐元開出，跌6.62%，股價開低走低，一度觸及126.2歐元，跌7.27%，截至台北時間16點43分，報126.64歐元，跌6.95%。

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