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中國AI新秀DeepSeek爆紅！開發者是她 被封「95後」天才少女

2025/01/27 18:05

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一是被稱為95後AI「天才少女」羅福莉，小米創辦人去年甚至以高達4500萬人民幣年薪挖角。（翻攝自微博）DeepSeek-V2的關鍵開發者之一是被稱為95後AI「天才少女」羅福莉，小米創辦人去年甚至以高達4500萬人民幣年薪挖角。（翻攝自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近來迅速走紅，讓矽谷十分緊張。DeepSeek-V2的關鍵開發者之一，是被稱為95後AI「天才少女」羅福莉。小米創辦人雷軍去年甚至以高達4500萬人民幣（約新台幣2.01億元）的年薪，想要挖角她領導小米AI大模型團隊。

綜合中國媒體報導，羅福莉被媒體稱為「AI天才少女」，身為DeepSeek-V2關鍵開發者之一，羅福莉在業界引發不小的關注。

羅福莉本科就讀於北京師範大學電腦系，研究所攻讀北京大學計算語言學所。轉捩點發生在研究生階段，她在人工智慧領域頂級國際會議ACL上發表8篇論文，當時登上了熱搜一夕爆紅。

羅福莉畢業後先是進入阿里達摩院，從事訓練語言模型的工作，負責AliceMind開源專案，主導開發了多語言預訓練模型VECO。

2022年加入幻方量化，羅福莉從事深度學習相關策略建模與演算法研究，後來才跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員。羅福莉曾說，在她擔任開發成員的DeepSeek-V2，Tokens的價格僅有GPT4的百分之一，堪稱是性價比（CP值）之王。

就在DeepSeek-V3發布前幾天，小米創始人雷軍已開出千萬年薪招聘羅福莉，領導小米AI大模型團隊。DeepSeek的爆火後，登頂蘋果中國和美國應用商店免費APP下載排行榜，更超越ChatGPT。

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