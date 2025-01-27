特斯拉台灣首間街邊體驗店進駐桃園

台灣特斯拉（Tesla ）全台首間街邊體驗店「Tesla 桃園文中體驗店」進駐桃園。 （特斯拉提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣特斯拉（Tesla ）全台首間街邊體驗店「Tesla 桃園文中體驗店」進駐桃園，桃園文中體驗店為桃園地區第1間展示體驗店點。

更以全新設計語彙打造，展出 S3XY 全車系車款、Tesla 核心硬體科技、線上商店原廠精品，與全台超級充電與目的地充電網絡，同步提供充電教育、購車方案諮詢，以及桃園地區專屬試駕體驗服務。

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以全新風格登場的 Tesla 桃園文中體驗店設有專業的 Tesla 銷售顧問團隊，提供包括最新純電車款展示、客戶諮詢、充電教育等服務，消費者更可以預約桃園文中體驗店專屬試駕體驗。

除此之外，Tesla「他牌一站式換購服務」同樣導入此店點，既有他牌車主只需造訪體驗店，即可同時完成賞車、試駕及現場實車檢測。

同時獲得專業透明且精準的車輛估價，以透明、便捷且專業的流程，為消費者提供最佳購車體驗，輕鬆升級加入純電行列。

Tesla 桃園文中體驗店將為大桃園地區持續注入純電能量，目前正於全台巡迴展出中的 Cybertruck 硬派巡展也即將於今年 2月17日 至 21日 於桃園文中體驗店靜態展出。

未來也將陸續舉辦電動車與充電教育等活動，伴隨桃園地區目前共計 8 座超級充電站點與眾多目的地充電站，持續迎接更多車主加入 Tesla 永續能源的行列。

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