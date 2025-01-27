和潤電能攜手雲豹能源 投資海能風電

汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。 （和潤提供）

汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。 （和潤提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），台福宜號能源與麥格理資產管理公司簽約，收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。

海能風電案場（Formosa 2）位於苗栗縣外海，為麥格理資產管理集團、日商JERA捷熱能源、以及風睿能源合作開發的大型離岸風場，總裝置容量為376MW，已於2023年3月完成併聯發電，每年可發電14億度，能提供全台約38萬戶家庭用電，年減碳量達72萬公噸。

請繼續往下閱讀...

和潤電能透過本次交易與合作正式跨足投資離岸風電，擴大集團綠能布局；本案交易合約已簽署完，待交易先決條件滿足後始進行股權交割，包含金管會保險局核准及其他相關政府許可。

和潤電能自2022年成立以來，多元業務範疇橫跨創、充、儲及售電四大事業，目前保有簽約太陽能與儲能案場超過400場，成立第3年已獲利轉正。

和潤董事長劉源森表示，隨著國內環保意識抬頭，綠電作為減碳的重要手段，日益受到重視，和潤電能看準綠電需求正高速成長，除持續擴太陽光電投資外，更積極研究各項再生能源投資之可能，例如：風電、小水力、地熱…等，為達成淨零碳排目標，提供更多元的綠能供給解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法