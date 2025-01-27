晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

和潤電能攜手雲豹能源 投資海能風電

2025/01/27 14:53

汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。 （和潤提供）汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。 （和潤提供）

汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。 （和潤提供）汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。 （和潤提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車金融業者和潤企業（6592）子公司和潤電能攜手雲豹能源、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd），台福宜號能源與麥格理資產管理公司簽約，收購麥格理資產管理集團旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權。

海能風電案場（Formosa 2）位於苗栗縣外海，為麥格理資產管理集團、日商JERA捷熱能源、以及風睿能源合作開發的大型離岸風場，總裝置容量為376MW，已於2023年3月完成併聯發電，每年可發電14億度，能提供全台約38萬戶家庭用電，年減碳量達72萬公噸。

和潤電能透過本次交易與合作正式跨足投資離岸風電，擴大集團綠能布局；本案交易合約已簽署完，待交易先決條件滿足後始進行股權交割，包含金管會保險局核准及其他相關政府許可。

和潤電能自2022年成立以來，多元業務範疇橫跨創、充、儲及售電四大事業，目前保有簽約太陽能與儲能案場超過400場，成立第3年已獲利轉正。

和潤董事長劉源森表示，隨著國內環保意識抬頭，綠電作為減碳的重要手段，日益受到重視，和潤電能看準綠電需求正高速成長，除持續擴太陽光電投資外，更積極研究各項再生能源投資之可能，例如：風電、小水力、地熱…等，為達成淨零碳排目標，提供更多元的綠能供給解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財