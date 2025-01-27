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Deepseek成本降低98％？胡采蘋：開發成本必然是謊報的

2025/01/27 14:54

胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，事實上DeepSeek的開發成本必然是謊報的，因為他們沒有報上背後語言模型的成本。（圖擷自「Emmy追劇時間」臉書粉專）胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，事實上DeepSeek的開發成本必然是謊報的，因為他們沒有報上背後語言模型的成本。（圖擷自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI公司DeepSeek（深度求索）以低晶片數開發出與OpenAI O1相當的新模型，經過查詢成本降低98％引外界矚目，對此財經網美胡采蘋認為，DeepSeek的母公司「幻方量化」聲稱，他們是用A800、降速晶片開發，這根本是無從驗證的說法，且Deepseek沒有報上背後語言模型的成本，開發成本必然是謊報的。

胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，事實上DeepSeek的開發成本必然是謊報的，因為他們沒有報上背後語言模型的成本。（圖擷自Apple app store）胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，事實上DeepSeek的開發成本必然是謊報的，因為他們沒有報上背後語言模型的成本。（圖擷自Apple app store）

胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，事實上DeepSeek的開發成本必然是謊報的，因為他們沒有報上背後語言模型的成本，美國創業公司「Scale AI」的CEO第一時間就在電視上說，DeepSeek有5萬顆輝達的H100處理器，中國從新加坡、中東國家進口晶片，向中東國家租算力，這就是中東為什麼買那麼多晶片，熱衷於開發主權資料中心的原因。

DeepSeek的母公司「幻方量化」是最重視晶片軍火裝備的一家公司，中國媒體曾報導幻方是如何大量添購GPU，是中國準備最足的一家公司，這種發展邏輯的企業，他只會裝備更強大的軍火而已，不會丟盔棄甲空手上陣。

幻方聲稱，他們是用A800、降速晶片開發，這根本是無從驗證的說法，美國社會相信誠實，說謊或詐欺會使公司面臨嚴重的司法後果，故他們也會假設中國公司說的都是可信的，「但他們跟中國公司打交道的經驗太少了」。

胡采蘋認為，不過這樣下去是再好不過，美國政府會下更重的禁令去阻止中國AI，美國公司會以為他們遇到了多強的敵人，因而緊張起來，認真把中共當成競爭對手，美中兩國真正交鋒起來，台灣就不必再費心勸說美國，不用再費心講解現在我們遇到的敵人有多可怕，美國人自己會發現他們現在是跟一個怎樣充滿謊言的政權，以及這個政權所逆淘汰的社會在打交道。

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