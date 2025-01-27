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2數據居高不下！華爾街警告：美股正醞釀1場大風暴

2025/01/27 15:25

通膨和公債殖利率據居高不下！華爾街警告美股正醞釀1場大風暴（美聯社）通膨和公債殖利率據居高不下！華爾街警告美股正醞釀1場大風暴（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普正式上任，美股開啓了「川普交易」，不少投資者投入大量精力，研究川普一系列行政命令，也對其未來可能採取的親商舉措倍加期待，但很多人可能忽視了，在美股市場中的風險，華爾街策略師警告，通膨和公債殖利率可能在更長時間內保持高位，投資人可能面臨美股下跌10%的風險。

外媒報導，隨著標普500在連續２年大漲後升至紀錄新高，美股投資者對於2025年的前景也信心滿滿。而隨著川普近日上台，這種樂觀情緒更是進一步昂揚，根據AAII最新的投資者情緒調查，43%的投資者表示他們看好未來6個月的美股，比前1週上升了18個百分點。

然而最近，不少華爾街策略師們警告指出，隨著美國通膨和利率可能在更長時間內保持在較高水平，這些樂觀的投資者可能會被打個措手不及。分析師表示，隨著川普推動的美股反彈結束，如果未來幾個月股價下跌10%，他們不會感到意外。

川普上台以來，美國公債利率持續攀升，10年期美公債殖利率從上週二的日低點4.53%升至週五早盤的高點4.65%，這表明債券市場正在根據利率繼續走高的前景重新定價。

儘管川普在達沃斯世界經濟論壇上發表講話時表示，他將「要求」聯準會降息，但在他發表評論後，美國10年期公債殖利率仍然繼續小幅上升。

加州海灣投資公司（CalBay Investments）首席市場策略師克拉克·吉拉南（Clark Geranan）認為，在美債殖利率上升的情況下，美股仍然上漲的部分原因是，市場被川普的一系列立法改革分散了注意力，無暇關注通膨情況。

就目前而言，我們預計通膨將在現在到年底之間上升，這將是川普的主要爭論點，也是他必須打的一場仗。因此，從我的角度來看，我確實認為，許多已經實施的行政命令分散了人們對更大的通膨問題的注意力。

花崗岩灣财富管理公司首席投資官保羅·斯坦利（Paul Stanley）表示，投資者似乎也在押注川普的促增長政策將抵消通膨上升的負面影響。很多投資者認為，川普可能會在第2任期內減稅和放鬆監管，這兩項舉措可能會提振股價。

不過，經濟學家們警告說，川普的一些政策如關稅計劃，可能會加劇通膨，使聯準會利率在更長時間內保持在較高水平。

與此同時，美國通膨在近幾個月已經明顯加速，美國去年12月份消費者價格指數年增2.9%，為去年7月以來的最高水平。

克利夫蘭聯邦儲備銀行的數據顯示，美國5年期通膨預期也有所上升，今年1月份升至2.4%。

吉拉南預測，美國今年的通膨可能會維持在3%左右，他推測，2025年聯準會可能只降息1次，或者根本不降息，這讓一些預計貨幣政策會更寬鬆的投資者感到意外。

他表示，作為1家公司，我們正在對沖通膨飆升的風險，如果未6個月某個時候美股出現拋售，導致股價至多下跌10%，他不會感到意外。

斯坦利亦認為，在美股業績季來臨之際，美股回調10%的可能性「很大」。

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