美國科技股超級財報週來了，牽動台灣科技股表現（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股封關，美股本週卻相當忙碌，包括美國聯準會、歐洲央行貨幣政策會議等，美國大型科技股也進入超級財報週，包括蘋果、微軟、特斯拉、Meta、亞馬遜、英特爾等科技巨頭財報將陸續公布，法人分析，美國聯準會本次應維持利率不動，重點在於觀察美國重量級科技股財報與展望，尤其AI（人工智慧）相關獲利成長數字，將牽動台灣科技股蛇年開紅盤表現。

法人指出，美國總統川普上任後，對於全球股市帶來不確定性，市場震盪幅度加劇，除非川普關稅政策放輕、放緩，對全球經濟及貿易衝擊降低，美股及全球股市將有機會再大漲，目前美股四大指數與股價位階皆高，未來選股不選市，著重於個股未來獲利及前景。

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法人表示，統計台股歷年紅盤表現，開紅盤當日上漲機率約75%，且平均漲幅逾1%，開紅盤後十日內上漲機率更高達83%，且幅度逾1.5%，時間再拉長後，則回歸基本面；目前台股穩立於各均線之上且乖離不高，技術指標維持翻揚，整體由多方掌控，有利新春開紅盤，本週美股、美元指數將是重要關注焦點。

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