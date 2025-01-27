美哥25％關稅戰開打！這3種商品淪海嘯第一排

原油、咖啡和切花3種產品是哥國前3大出國商品，在高關稅下，將則淪為海嘯第一排。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於哥倫比亞拒絕2架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普週日（26日）宣佈對哥國商品徵收25%關稅，根據OEC數據顯示，原油、咖啡和切花3種產品是哥國前3大出國商品，在高關稅下，將則淪為海嘯第一排。

CNBC報導，川普總統新宣佈對哥倫比亞商品徵收25%關稅可能會推高美國人每天購買的一些商品的價格。

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關稅實際上是對進入1個國家的貨物徵稅。雖然進口公司繳納稅款，但成本往往以更高價格的形式轉嫁給其他方，包括美國消費者。

報導指出，哥倫比亞雖不是美國最大的貿易夥伴之一，但高關稅仍可能影響數十億美元的經濟活動。美國貿易代表辦公室預計，截至2022年，美國和哥倫比亞之間的雙邊貿易總額為535億美元（約新台幣1.74兆元），其中美國的貿易順差為39億美元（約新台幣1275.3億元）。

根據經濟複雜性觀察站（OEC）編制的數據，石油是哥倫比亞對美國最大的出口產品，2022年約為60億美元（約新台幣1962億元）。

而咖啡則哥倫比亞第2大出口產品，價值18億美元（約新台幣588.6億元），根據美國農業部的數據，哥倫比亞約佔運往美國的咖啡的20%，僅次於巴西的第2大進口來源國。

咖啡關稅可能會擠壓已經不得不為飲料付費的美國人。根據美國勞工統計局的數據，2024年咖啡價格上漲3.8%，高於整體通膨率。

切花是哥倫比亞的第3大進口商品，價值16億美元（約新台幣523.2億元），而定期從哥倫比亞運往美國的其他物品包括黃金和鋁結構。

在美對哥國加徵25%關稅，中國有望成為受益者，目前中國已成為哥國第2大貿易夥伴，與哥倫比亞因川普移民政策而爆發的貿易爭端可能為中國提供一個機會，因為中國既渴望哥倫比亞的石油，也渴望哥倫比亞的咖啡。

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