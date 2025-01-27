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奧特曼曬「星際之門」第一期廠 全美狂建20座超算中心

2025/01/27 09:27

奧特曼曝光「星際之門」第一期工廠圖。（擷取自中國社交平台）奧特曼曝光「星際之門」第一期工廠圖。（擷取自中國社交平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「星際之門」話題火爆，更多內幕接續曝光。據報導，OpenAI執行長奧特曼近日展示了「星際門戶」（Stargate）第一期工廠，計畫耗資5000億美元（約新台幣16.37兆元），在全美興建20個超級運算中心，當中10個已經開工，是位於美國德州阿比林（Abilene），該面積達875英畝，堪比紐約中央公園。

儘管特斯拉執行長馬斯克對於「星際之門」計畫唱衰，並稱資金是否足夠提出質疑。但分析師指出，星際之門是按總擁有成本（TCO, Total Cost of Ownership），而非資本支出計算。

簡單來說，1000億美元（約新台幣3.2兆元）和5000億美元指的是TCO，其中包括數據中心、伺服器、網路設施、電力供應等資本支出，以及債務融資在內的諸多運營成本。

分析師指出，目前「星際之門」只有第一期的1000億美元項目，確定了數據中心選址和電力供應，整體資金仍未完全到位。

據報導，阿比林園區將容納供OpenAI使用的10萬台GB200算力集群，隨後再交付的GB200伺服器，也將部署此數據中心內。分析師認為，除了第一批10萬台GB200之外，之後將接續進駐20萬台GB300及40萬台VR200。

業內人士指出，輝達計劃將在2026年推出超級運算晶片，分別對應Vera CPU和Rubin GPU。分析師預估，輝達將在「星際之門」第一期計畫中出貨70萬塊GPU，約賺取375億美元（約新台幣1.22兆元）。

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