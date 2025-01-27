中國高達「137款」電動車理賠破100％ 保險公司去年大虧257億元

一輛華為問界M5智駕版試駕車，在倒車時突然加速撞上後方的比亞迪電動車。（擷取自中國社交網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據中國官方數據顯示，截至2024年底，中國保險行業承保新能源汽車為3105萬輛、保費收入1409億元人民幣（約新台幣6363億元），但因電動車維修成本高、出險率高，導致中國保險公司虧損57億元人民幣（約新台幣257.4億元），為連續虧損。

報導指出，中國保險業共承保全中國2795款車系（一個汽車品牌旗下的車型），其中賠付率超過100%的高賠付車系高達137款。

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中國精算師協會指出，中國電動車賠付率高，主要有4個主要原因，包括維修成本較高，若智慧設備和配件局部損壞，多半需要整組維修更換。此外，多數電動車企業和電池企業是採用維修授權模式，其零件和維修工時價格也偏高。

另外，部分車險價格與車輛使用性質錯配，以及部分車險價格與車輛風險不匹配，是電動車賠付率高的主要原因。

據報導，截至2024年底，中國電動車汽車數量超過3105萬輛。 但在10年前僅為12萬輛。根據官方統計，2024年全中國有96個城市的電動車保有量已經超過百萬輛，較上一年增加2個城市。其中，成都、北京、重慶、蘇州、上海、鄭州等6個城市，電動車已超過500萬輛。

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