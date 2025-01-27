衛星對比圖「說真相」！BI : 「燈光驗證」俄羅斯經濟衰退

烏俄戰爭爆發後，莫斯科燈光已經不若以往的明亮，顯示經濟恐惡化。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施全面制裁，俄羅斯卻一直宣稱，他們的經濟不受戰爭影響，甚至「愈打愈活絡」。《商業內幕》指出，部分西方官員對俄羅斯的經濟數據持懷疑態度，透過從太空觀察莫斯科的經濟狀態，驗證俄羅斯經濟正陷衰退。

據報導，瑞典經濟部長伊麗莎白·斯萬特松（Elisabeth Svantesson）表示，瑞典利用夜間衛星照片來衡量俄羅斯的經濟健康，相較於2021年，2023年的莫斯科燈光顯然較為暗淡，首都用電都出現衰退，這顯示國家陷入了困境。

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儘管俄羅斯宣稱，該國經濟不受戰爭影響，甚至「愈打愈活絡」，由於俄羅斯的資訊不透明，很難找到合適的證據。

根據商業內幕發表過的衛星照片，在2021年3月的夜晚燈光相當明顯；但是到了2023年11月，莫斯科的光暈範圍就小，周邊區域的燈火也變得比較稀疏。當然，很難進行精確的比較，因為時間和雲量有所不同。

但斯萬特松對俄羅斯數據持懷疑態度，「俄羅斯經濟絕對沒有普廷（Vladimir Putin）所說的那麼強勁。」

俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了全面製裁，主要目的是切斷對其經濟至關重要的石油和天然氣出口。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，俄羅斯經濟韌性在戰爭壓力下崩潰，可能很快就會經歷派對後的痛苦崩潰。就連越來越不滿的俄羅斯官員也警告說，該國經濟已接近生產極限，從而推高了價格。

據報導，哈佛大學克雷格·甘迺迪 （Craig Kennedy） 1份報告指出，克里姆林宮透過「影子」融資機制掩蓋了對烏克蘭戰爭的真實成本。儘管俄羅斯的國防預算看似穩定，但企業借款卻同步激增，本質上是變相的政府支出。

俄羅斯政府迫使銀行向與軍事合約相關的公司發放優惠貸款。數據顯示，2022年中至2024年底，俄羅斯民間借貸成長了71%，相當於俄羅斯GDP的19.4%。

甘迺迪估計，這些貸款中約60%、高達2490億美元（約新台幣8.17兆元）都流入了與戰爭相關的企業。當與戰爭有關的公司開始拖欠貸款時，該計劃可能會導致銀行系統崩潰。

因此，銀行危機的一個潛在觸發因素​​可能是「俄羅斯人的恐慌」，如果他們感覺到金融不穩定，他們可能會急於提取儲蓄。

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