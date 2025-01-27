唯一持股Space X !「這檔ETF」吸金逾1.2億美元 被美國散戶買爆

近期1檔ETF買進SpaceX，成為美國散戶新寵，吸引資金流入逾1.2億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕太空探索公司SpaceX沒有掛牌上市，許多散戶想投資卻不得其門而入，但現在有1檔ETF在2024年12月買進SpaceX股票後，快速獲得美國散戶青睞，短短1個多月就吸引了逾1.2億美元（約新台幣39.4億元）的資金流入，創下該基金成軍7年來，最大資金流入紀錄。

《彭博》報導，SpaceX作為一家非上市公司，其股票難以在公開市場交易，從貝萊德到景順等全球大基金公司的主要基金經理人，都競相透過ETF為投資者，提供進入SpaceX的投資機會。

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但根據CFRA Research 的數據，目前XOVR是唯一一隻持有SpaceX的美國上市ETF，讓散戶們可以投資目前市場上最熱門的私人公司之一。

據了解，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，因為收購員工手中股權的新交易，使其市值衝上3500億美元（約新台幣11.4兆元），成為全球最有價值的未上市新創公司。

報導指出，ERShares是一家小型ETF公司，營運、績效一直沒有進展，直到他們改變了策略和股票代碼，將大量SpaceX納入其中，事情出現了轉機，目前SpaceX是該ETF的第一大持股，佔8.1%，該基金資產規模已增至2.5億美元（約新台幣82億元）。

《彭博》指出，美國證券交易委員會對持有非流動性投資的開放式基金設定了15%的上限。

XOVR基金創辦人Joel Shulman表示，基金是透過一個特殊目的載體持有SpaceX股票，具體購買方式保密。

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