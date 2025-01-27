閹割版ChatGPT、查詢成本大降98％ ? DeepSeek「火爆洗版」美AI圈

過去一週，中國AI公司DeepSeek推出的新模型，攪動美國矽谷AI圈。（彭博資料照）

過去一週，中國AI公司DeepSeek推出的新模型，攪動美國矽谷AI圈。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去一週，來自中國的DeepSeek（深度求索） R1模型洗版了整個美國AI 圈，美國各大主流網站和社平網站大量探討這間中國神秘的AI公司。據報導，美國強力限制先進科技輸入中國背景下，DeepSeek能以低晶片數開發出與OpenAI O1並肩的新模型，但查詢成本卻便宜了98%，令人驚嘆。

據報導，2025年1月20日DeepSeek發布一款可媲美OpenAI O1的新模型R1後，是以極低的600萬美元（約新台幣1.96億元）製作成本，及僅用2000塊少量晶片就實現了與OpenAI等巨頭相媲美的性能。

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業內人士指出，R1與OpenAI o1相比，主要吸引力在於其成本效益。其中，R1模型的查詢成本僅為每百萬token0.14美元，而OpenAI的費用則為7.5美元，便宜了98%。

這並不是DeepSeek令美國AI圈驚豔的首次。就在2個月前，DeepSeek發布的V3模型免費模型，也僅用558萬美元（約新台幣1.83億元）、遠低於如訓練成本高達7800萬美元（約新台幣25.6億元）的GPT-4。

據報導，1月24日在專業模型排名Arena上， 基準測試已升至全類別大模型第三。其中，在風格控制類模型（StyleCtrl）與OpenAI o1 並列第一，競技場得分則略超OpenAI O1的1352分、達1357分。

《CNBC》報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在22日在達沃斯世界經濟論壇上表示，DeepSeek的新模型令人印象深刻，不僅因為他們有效地建構一個開源模型，還因為它的推理計算效率極高。納德拉表示，「我們應該非常嚴肅地看待中國的人工智慧（AI）發展」。

AI投資者「modest proposal」一臉問號詢問，「DeepSeek為什麼突然成為主流焦點，導火線是甚麼」?而CNBC也做了一個40分鐘的深度視頻，討論美國AI是不是受到了中國威脅。

《世界報》高級商業編輯Holger Zschäpitz指出，DeepSeek可能對美國股市產生威脅，因為該公司以極低的成本構建了一個突破性的人工智慧模型，並且無需使用尖端晶片，這讓人質疑，投入該行業的數千億美元資本支出的實際效用。

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