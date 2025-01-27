做空泡沫是浪費時間！高盛喊黃金等4大類資產 是新牛市贏家

做空泡沫是浪費時間！高盛喊500指數、銅、黃金和人工智慧相關第4大資產，是新牛市贏家（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕做空泡沫和熊市是浪費時間！高盛表示，近期，金融市場波動性顯著降低，隨著波動性消失，多數傳統的宏觀交易策略已經失效，包括做多美元、做空英鎊、美股或長期美債等，建議投資人應將目光轉移到新牛市機會，看好標普500指數、銅、黃金和人工智慧相關第4大資產。

外媒報導，儘管公債近期殖利率上升速度較快，僅次於1981年，但高盛分析師Schiavone指出，從歷史角度來看，目前的殖利率上升幅度並非前所未有。 1981年、1995年和1998年都曾出現過類似規模的殖利率上升，因此，目前沒有必要過度恐懼。

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他進一步指出，專注於做空泡沫和熊市是浪費時間的，投資者應該積極尋找新的多頭機會。

他分析，美股市場近期表現強勁，在CPI公佈後已連續8天上漲，他認為，今年以來最明確的交易策略就是買進回檔的股市。

Schiavone指出，未來市場走向將主要取決於各國央行的政策，預計各國央行仍將維持鴿派立場，特別是在川普全球呼籲降息的背景下。他提出了兩種可能的情景：1聯準會在非衰退經濟中放鬆政策，有利於風險資產；2聯準會放鬆政策後，發現通膨問題未解決，重新收緊政策，導致負面成長衝擊。

Schiavone認為，2025年的市場環境可能與2024年相似，建議投資人關注2024年上半年表現良好的資產通膨交易，如標普500指數、銅、黃金和人工智慧相關資產。

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