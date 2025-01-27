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美哥關稅正式開戰！拒美驅逐移民航班 川普報復徵25％關稅 哥國以牙還牙回擊

2025/01/27 08:41

哥倫比亞拒美驅逐移民航班，川普報復徵25%關稅（彭博社）哥倫比亞拒美驅逐移民航班，川普報復徵25%關稅（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美、哥關稅正式開戰！由於哥倫比亞拒絕2架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普週日（26日）宣布對哥國商品徵收25%關稅，並將於1週之內提高到50%，哥國不甘示弱，宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。

外媒報導，川普上任後兌現競選承諾，展開大模掃蕩移民行動，哥倫比亞週日拒絕兩2架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為繼墨西哥之後，至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。

為了報復哥國拒美驅逐移民航班，法新社報導，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文說：「（哥倫比亞總統）裴卓（Gustavo Petro）拒絕那些航班降落之舉已經危及美國國家安全和公共安全，所以我已經指示我的政府立即採取以下緊急、果決報復措施。」

川普宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於1週之內提高到50%。

此外，川普還宣布立即對哥倫比亞政府官員及裴卓「支持者」撤銷簽證，哥倫比亞公民在美國機場也將遭到更嚴格審查。

他並警告：「這些措施只是開始。哥倫比亞政府強迫罪犯進入美國，我們不會允許他們在接受這些人回歸一事上逃避其法律義務。」

哥國不甘示弱，哥倫比亞總也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。（美聯法）哥國不甘示弱，哥倫比亞總也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。（美聯法）

對於川普揮關稅大刀，哥國不甘示弱，哥倫比亞總統裴卓拒絕載運驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普隨即下令針對哥倫比亞的商品加徵關稅後，裴卓也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。

法新社報導，裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X平台發文，起初表示他將針對美國商品徵收50%關稅，但之後刪文並宣布，他指示外貿部長「對於美國進口商品的關稅提高至25%」。

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