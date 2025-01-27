Costco省錢又健康食品大公開！日營養師揭9種必買品（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在萬物皆漲，如何吃的健康又省錢呢？1位來自世界上最長壽國度的日本營養食富岡美智子（Michiko）表示，他的飲食一直以營養豐富、長壽和環保的食物為中心，當她想省錢，並儲備健康食品時，他就會去好市多Costco採購，而冷凍毛豆、板豆腐等9種是他信賴，且離不開的商品。

目前居住在美國的富岡美智子，平時她經常在當地市場，或有機農場購買雜貨，但當我想省錢，並儲備健康食品時，他就會到Costco採買，而這9種商品是他必買商品。

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1、硬豆腐

從小就吃豆腐，這是我冰箱裡總能找到的，豆腐的好處：富含蛋白質，並提供優質脂肪以及多種維生素和礦物質。研究發現，豆腐有益於心臟健康，並有助於降低某些癌症的風險。

2、冷凍毛豆

毛豆是我們家另1種必備豆製品，這是我最向朋友和家人推薦的零食，只需將一袋微波爐加熱兩分鐘，即可將其作為低熱量、高蛋白零食享用。毛豆還富含纖維、抗氧化劑和維生素K。

3、乾枸杞

枸杞子在東亞作為古老的藥物已有數千年的歷史。我將它們添加到許多菜餚中，例如味噌湯、沙拉、果醬和奇亞籽布丁。它們增加了天然的甜味和質感。且其蛋白質和纖維以及鉀，比1根香蕉還多。

4、蔬菜

吃蔬菜真的很重要！只有十分之一的美國成年人達到了蔬菜攝取量的最低要求，即每天5份。Costco提供多種有機蔬菜，如蘑菇、英國黃瓜和預洗的法國豆，它們有助於輕鬆準備工作日的膳食。

5、水果

通常會購買有機水果，因為我喜歡吃一些水果的皮，例如獼猴桃和柑橘，以獲得額外的纖維和抗氧化劑。至於酪梨是Costco必買，先生現在用酪梨作為三明治的塗抹醬，而不是奶油或奶油乳酪，他感覺更健康了！

6、雞胸肉和鮭魚

富岡美智子表示，自己不吃肉，但我的狗和貓需要動物蛋白，我不喜歡超加工寵物食品，所以我喜歡用Costco的有機雞胸肉、冷凍大西洋鮭魚、一些毛豆、豆腐、蔬菜和各種豆類來平衡他們的膳食。他們非常喜歡它，我不記得他們上次生病是什麼時候了。

7、無鹽杏仁奶油

杏仁奶油含單元不飽和脂肪、維生素 E、鎂和其他促進心臟健康的必需礦物質。我喜歡用杏仁奶油代替油，或奶油進行烘焙和烹飪。只要確保檢查成分以確保沒有添加鹽或糖即可。

8、沙丁魚罐頭

沙丁魚是最可持續的魚類之一，每3盎司的份量，可以獲得2克有益心臟健康的omega-3脂肪酸。這是我丈夫的首選“緊急”食物，因為準備起來非常快，只需撒上一些薑黃、黑胡椒和新鮮（或薑粉）。

9、抹茶粉

抹茶是一種天然藥用飲料，具有抗癌特性，可以改善血糖和膽固醇水平。

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