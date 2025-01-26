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上海新屋供過於求 建商有8.4萬戶公寓待售

2025/01/26 22:30

代理商和分析師表示，今年新屋供過於求可能會導致上海房地產市場飽和，開發商將面臨更大的壓力，得迅速出售項目並防止庫存增加。（彭博）代理商和分析師表示，今年新屋供過於求可能會導致上海房地產市場飽和，開發商將面臨更大的壓力，得迅速出售項目並防止庫存增加。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，代理商和分析師表示，今年新屋供過於求可能會導致上海房地產市場飽和，開發商將面臨更大的壓力，得迅速出售項目並防止庫存增加。

房仲業者寶諾（Baonuo）表示，在現有54000套庫存的基礎上，今年預計將有至少270個住宅開發案、約30000套公寓在中國的商業和金融中心上海推出。

寶諾高級經理傅柳浩表示：「政府的激勵措施可能不足以刺激新房銷售，大多數潛在買家對市場前景持心存謹慎，採取觀望態度。」

房地產顧問公司上海優勝（UWin）房地產資訊服務公司編纂的數據顯示，去年上海新屋銷售量為57218套，較2023年同期下降24%；去年平均價格較2023年上漲 19%，每平方公尺 79150 元人民幣（每坪台幣117.7萬元）。

根據去年的銷售情況，開發商可能需要1年以上的時間才能清理庫存。

2名不願透露姓名的上海政府官員表示，去年實施了一系列提振市場的措施後，上海市領導層正在考慮推出更多政策來刺激當地房地產產業。

去年9月24日，北京當局呼籲銀行將存量房貸利率降低0.5個百分點，以提振房地產市場。響應北京的號召，上海於10月1日放寬了購屋限制，擴大了更多居民的購屋範圍。上海還放寬規定，允許中國其他地區繳納地方稅滿1年的人擁有房產；過去納稅資格規定為3年。上海還降低了購屋者的最低頭期款比例。

這些激勵措施有效釋放了上海被壓抑的住房需求，截至12月，平均房價連續4個月上漲。然而，經紀人和分析師擔心，如果沒有進一步的政策支持，購屋熱潮可能會是短暫的。

上海金融服務業者Ye Lang Capital董事長王峰表示：「購屋者充分意識到新屋供應過剩，他們希望開發商提供大幅折扣來吸引買家。」

一些開發商已經注意到了這一情況，在農曆新年假期（1月28日開始至2月4日結束）之前將價格下調了30%，以提振銷售。

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