大樂透頭獎又開出！桃園1注獨得1億 春節大紅包開出13組

今晚大樂透頭獎1注中獎，獨得1億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大樂透頭獎又開出！今晚（26日）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億元，獎落桃園市楊梅區中山北路二段119號「金億彩券行」。

大樂透春節大紅包則開出13組，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分；春節小紅包開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎，4組為2注均分。台彩表示，春節大紅包累積開出62組，剩餘418組，累積開出小紅包99組，剩餘701組，下期（27日）將繼續加開。

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本期大樂透中獎號碼「07、12、16、31、40、43」，特別號「34」；49樂合彩中獎號碼「07、12、16、31、40、43」。大樂透春節大紅包中獎號碼「07、09、12、19、27、36、41、42、46」，春節小紅包「48」。

另外，本期今彩539中獎號碼「07、08、09、17、20」；39樂合彩中獎號碼「07、08、09、17、20」。本期3星彩中獎號碼「867」；4星彩中獎號碼「7242」。

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