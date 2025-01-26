太傷人！美媒爆近4成雇主寧用AI機器人也不聘Z世代

最新調查顯示，近4成雇主寧願用AI機器人，也不願聘用Z世代的應屆畢業生。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《新聞週刊》（Newsweek）披露，最新調查顯示，近4成雇主寧願用AI機器人，也不願聘用Z世代（1997年至2012年出生）的應屆畢業生。

根據霍特商學院（Hult International Business School）最新調查，約 37% 的雇主表示，他們寧願僱用AI機器人，也不願僱用Z世代畢業生。

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這項研究訪問 1600 名雇主，96% 的雇主表示，多數大學教育根本沒有為學生踏入職場做好準備，高達89%受訪者坦言避免僱用應屆畢業生。

調查也發現，儘管企業更傾向於人工智慧，但在尋找人才方面遇到困難，高達98%的雇主都說很難找到人才。

至於為什麼不想僱用應屆畢業生，60%受訪者表示這些員工沒有實際經驗，55%則認為，這些新鮮人在團隊工作中，表現不佳。

霍特商學院的調查反映出大學教育與員工在早期職涯取得成功所需的技能日益脫節。調查也顯示，77% 的應屆畢業生認為，踏入職場6個月所學到的東西，比大學4年學到的還要多。

對於企業寧用AI機器人，也不想聘用Z世代應屆畢業生，人力資源顧問 Bryan Driscoll直言，雇主當然更想使用人工智慧而不是人類，因為機器人更便宜，也不需要醫療保健或基本人權。

他說，這並不是Z 世代缺乏技能，而是雇主們幾十年來一直試圖逃避責任，取消培訓資金，並將技能發展的負擔轉嫁給員工，然後在新員工達不到他們的期望時抱怨。

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