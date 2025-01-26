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蛇年升官發財有技巧！專家教你6件事

2025/01/26 19:11

若希望今年獲得升官或加薪，專家建議把握談判時機、適時展示工作成果等。若希望今年獲得升官或加薪，專家建議把握談判時機、適時展示工作成果等。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你希望今年獲得升官或加薪，現在就可以做一些事情提高機會。專家建議牢記6件事，包括談判時機、適時展示工作成果，甚至直接問老闆怎麼做才有機會加薪。

《商業內幕》報導，加薪或升官通常不會自己發生，你應該提前與老闆或主管會面，討論計劃以及需要改進的地方，也可以與老闆或主管分享工作成就，並透過工作成果凸顯對公司的幫助。

知名鞋類公司Toms 人資長倫茲（Amy Lentz）表示，在可能獲得加薪或升官之前，應該與老闆或主管討論一項計劃或者與同事交談，也可檢視工作成就，並接下重要專案。

報導整理出6項成功加薪或升官攻略，第一，時機點很重要，倫茲建議，想要提加薪或晉升時，要明智考慮時機，例如在完成一個大專案之後或在公司制定預算之前。

第二，在公司內部職涯發展會議提出加薪或升官議題，《大小事》（Big Small Things）作者伍德說，在這場會議之前必須最足功課，提出自我評估、解決問題的能力或過去一年的成長。第三，職涯發展會議對話很重要，必須展現熱情，這樣做可以彌補才能和經驗。此外與老闆或主管一起制定計畫也很重要。

第四，展現工作成果。倫茲建議每季或每年兩次與老闆或主管分享自己的工作成就，最好是拿出數據，而且在談論工作績效時，要注意主管的溝通風格，如果主管重視團隊合作，那麼就可以強調團隊合作。

第五，了解誰有權對加薪及升官做出決策，此時不妨問問人資等部門，例如「我真的很想了解內部運作方式，我知道現在不是要求加薪的好時機，但當時機成熟時，我很願意做好準備」。

第六，對於不想升官，卻想加薪的人而言，或許可以向老闆或主管提出一些問題，包括「我該怎麼做，您才能放心幫我加薪？」、「我應該如何展現自己的影響力，以便成為明年加薪的候選人？」等。

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