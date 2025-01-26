節能家電補助預算恐難解凍 能源署：影響受理作業執行

能源署表示，立法院刪減多個項目的預算，包括水電費、業務費、及節能家電補助預算，將影響家電補助受理及撥付作業。（記者林菁樺攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署今表示，預算遭刪減凍結的項目，包括承辦人力的業務費凍結5成、家電補助本身預算凍結2成、加上水電費用統刪等因素，將影響家電補助受理及撥付作業，後續能否解凍仍是未知。

能源署指出，在野黨凍結節能家電兩成補助的理由是要求研議核電重啟，並提出核1、2、3廠重啟經費及規劃，但此要求與核管法現行法律規定並不一致，目前難以預估預算後續解凍情況。

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能源署表示，內部仍在討論未來是否採接近年底未凍結預算執行額滿前提前截止受理的模式，或從年初就開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後卻無法取得補助，而產生困擾。

針對媒體報導稱節能家電預算如常，能源署表示，相關報導源自能源署同仁就節能家電單項補助預算接受媒體電訪說明，但恐引起民眾誤會，因目前估算此項補助預算被凍結20％，約等於60萬台家電（推估約50萬戶民眾）補助金額。

能源署續說，除此之外，能源署業務費凍結50％、水電費刪減等項目，也直接影響辦公房舍水電費等庶務經費，以能源署整體委辦及約聘僱人力統計，受影響同仁高達72人，影響能源署各項補助計畫執行。

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