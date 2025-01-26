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統刪水電費衝擊3千座水門維護 水利署盼在野黨考量國人安全

2025/01/26 17:54

水利署強調，水電費或業務費直接刪減或凍結，會影響全台超過三千座水門的維護運作，增加汛期淹水風險。（資料照）水利署強調，水電費或業務費直接刪減或凍結，會影響全台超過三千座水門的維護運作，增加汛期淹水風險。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對在野黨統刪水電費，水利署強調，水電費或業務費直接刪減或凍結，會影響水門操作的費用，以及勞務採購委託機電廠商來維護管理水門的工作，超過3千座水門維護運作受影響，增加汛期淹水風險，敬請國會以國人安全考量予以支持。

針對在野黨立委稱經濟部可關門，經濟部水利署再次說明及請求，水利署絕對以守護國人家園安全為職志，但開關水門並不像開關自己家門容易，預算被統刪及凍結，確實會影響水利工作，尤其相關業務必須在4月汛期前展開整備，請國會為國人安全支持預算，避免增加淹水風險。

水利署指出，目前全台中央管河排水及一般性海堤水門已達3375 座，且逐年增加中，相關水門除了自動水門（即以水位高低差開關）外，像是手動水門須以手動吊門機帶動門扇開關，電動水門則是電動吊門機或油壓機制開關，都需要機電專長人力，平時進行維護及操作。

水利署補充，全國3千多座水門除了需要由河川水文情況由機電人員專業操作外，還需要針對閘門鋼鐵構件，定期進行防銹工作，相關委辦計畫也包括清除渠道的淤積物及漂流廢棄物工作，讓水門開關後的水文環境達成防汛效果，同時也必須有機電專業維護人員定期駐守重要的管理站區。

水利署表示，每年水利同仁都必須在汛期4月底前完成整備工作，目前通案刪減預算，凍結後不確定可否解凍，未來進入汛期後，業務費刪減凍結，也影響相關水利人員現場搶修、搶險、巡邏或執勤，以及人員保險的經費，

水利署再次懇請國會考量，由於轄下10個河川分署及規劃分署遍布全台，且須在汛期前完成相關防汛整備工作，凍結業務費除影響業務運作、人員出差、業務僱用人員薪水，亦影響汛期間防汛工作推動，敬請國會再三考量予以支持。

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