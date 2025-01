霸王茶姬「1句話」慶祝春節慘被抵制 小粉紅氣炸轟：去中國化

中國茶飲品牌霸王茶姬積極進軍海外。(資料照,法新社)

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕農曆春節即將到來,中國當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在臉書等社群平台發文拜年,把春節的英文翻譯為Lunar New Year,未使用Chinese New Year,此舉引發中國網友砲轟「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」揚言抵制,「霸王茶姬」緊急更改文案並致歉。

根據《香港01》報導,2017年創立的霸王茶姬(CHAGEE)門市超過4500間,2023年營業額突破100億人民幣(約新台幣448億元),積極進軍海外。近日在臉書、IG等社群媒體發文拜年,把春節的英文翻譯為Lunar New Year,未使用Chinese New Year,遭到中國網友砲轟。霸王茶姬緊急刪文改為Chinese New Year並致歉,感謝「感謝茶友們的監督、批評和建議」,今後會加強管理。

霸王茶姬稱,「全球華人慶祝春節的心情是一樣的,現在CHAGEE的全球媒介團隊由來自十多個國家的夥伴共同組成,很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對春節的翻譯使用更一致的說法,我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通,確保表達內容的準確性。」

霸王茶姬後續也稱,作為從中國雲南走出的品牌,從未忘記來自哪裏、為何而出發,並強調「我們深知在這條路上有太多需要學習和補習的功課,感謝茶友們對我們的監督、批評和建議,幫助我們更好的成長。再次感謝大家的提醒和指正,在這裏,提前祝大家新春快樂,Happy Chinese New Year!」

近年來,對於農曆新年對應的英文翻譯,頻頻在中國引發爭議,爭議點在於是否應該使用Chinese,有些人認為,中國的「春節」只能稱為Chinese New Year,不能稱Lunar New Year,使用Lunar New Year,有「否定中國、去中國化」的嫌疑。

