晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

霸王茶姬「1句話」慶祝春節慘被抵制 小粉紅氣炸轟：去中國化

2025/01/26 17:58

中國茶飲品牌霸王茶姬積極進軍海外。（資料照，法新社）中國茶飲品牌霸王茶姬積極進軍海外。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，中國當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在臉書等社群平台發文拜年，把春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用Chinese New Year，此舉引發中國網友砲轟「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」揚言抵制，「霸王茶姬」緊急更改文案並致歉。

根據《香港01》報導，2017年創立的霸王茶姬（CHAGEE）門市超過4500間，2023年營業額突破100億人民幣（約新台幣448億元），積極進軍海外。近日在臉書、IG等社群媒體發文拜年，把春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用Chinese New Year，遭到中國網友砲轟。霸王茶姬緊急刪文改為Chinese New Year並致歉，感謝「感謝茶友們的監督、批評和建議」，今後會加強管理。

霸王茶姬稱，「全球華人慶祝春節的心情是一樣的，現在CHAGEE的全球媒介團隊由來自十多個國家的夥伴共同組成，很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對春節的翻譯使用更一致的說法，我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通，確保表達內容的準確性。」

霸王茶姬後續也稱，作為從中國雲南走出的品牌，從未忘記來自哪裏、為何而出發，並強調「我們深知在這條路上有太多需要學習和補習的功課，感謝茶友們對我們的監督、批評和建議，幫助我們更好的成長。再次感謝大家的提醒和指正，在這裏，提前祝大家新春快樂，Happy Chinese New Year！」

近年來，對於農曆新年對應的英文翻譯，頻頻在中國引發爭議，爭議點在於是否應該使用Chinese，有些人認為，中國的「春節」只能稱為Chinese New Year，不能稱Lunar New Year，使用Lunar New Year，有「否定中國、去中國化」的嫌疑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財