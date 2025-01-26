霸王茶姬「1句話」慶祝春節慘被抵制 小粉紅氣炸轟：去中國化

中國茶飲品牌霸王茶姬積極進軍海外。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，中國當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在臉書等社群平台發文拜年，把春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用Chinese New Year，此舉引發中國網友砲轟「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」揚言抵制，「霸王茶姬」緊急更改文案並致歉。

根據《香港01》報導，2017年創立的霸王茶姬（CHAGEE）門市超過4500間，2023年營業額突破100億人民幣（約新台幣448億元），積極進軍海外。近日在臉書、IG等社群媒體發文拜年，把春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用Chinese New Year，遭到中國網友砲轟。霸王茶姬緊急刪文改為Chinese New Year並致歉，感謝「感謝茶友們的監督、批評和建議」，今後會加強管理。

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霸王茶姬稱，「全球華人慶祝春節的心情是一樣的，現在CHAGEE的全球媒介團隊由來自十多個國家的夥伴共同組成，很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對春節的翻譯使用更一致的說法，我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通，確保表達內容的準確性。」

霸王茶姬後續也稱，作為從中國雲南走出的品牌，從未忘記來自哪裏、為何而出發，並強調「我們深知在這條路上有太多需要學習和補習的功課，感謝茶友們對我們的監督、批評和建議，幫助我們更好的成長。再次感謝大家的提醒和指正，在這裏，提前祝大家新春快樂，Happy Chinese New Year！」

近年來，對於農曆新年對應的英文翻譯，頻頻在中國引發爭議，爭議點在於是否應該使用Chinese，有些人認為，中國的「春節」只能稱為Chinese New Year，不能稱Lunar New Year，使用Lunar New Year，有「否定中國、去中國化」的嫌疑。

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