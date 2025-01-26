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農夫山泉老董鍾睒睒 砲轟網購平台低價競爭是中國經濟噩夢

2025/01/26 16:57

農夫山泉董事長鍾睒睒批評，中國網購平台低價競爭是中國經濟噩夢。（法新社）農夫山泉董事長鍾睒睒批評，中國網購平台低價競爭是中國經濟噩夢。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國前首富、農夫山泉董事長鍾睒睒近日批評中國網購平台低價競爭，是中國經濟噩夢，也是中國產業噩夢。

綜合媒體報導，鍾睒睒本月22日出席農夫山泉母公司-養生堂年會時，對於近年來中國網購平台出現的低價競爭表示看法，鍾睒睒痛批中國網購平台一味的低價，正在摧毀中國的品質，還關係到中國經濟持續發展能力、產業和科技創新能力。

鍾睒睒認為，中國的全球化不是低價，不是中國產能過剩以後的溢出，中國的全球化是要建立在中華文明的優秀之上，為世界送去更好的產品。

鍾睒睒還表示，農夫山泉不打價格戰，價格戰是最容易發動的戰爭，是無能的表現，企業若有足夠的技術、先進性和創新性，就不需要打價格戰。

這並非鍾睒睒首次批評中國網購平台。鐘睒睒本月中才發文砲轟中國4大電商平台，批評相關電商平台是經濟的「絞肉機」、是中小經營戶的「週扒皮（指惡霸地主）」。

鍾睒睒上述言論一出，引發中國網友討論，有網友表示，「說的沒錯，不合理的競爭到處都是」、「此觀點十分贊同，瘋狂的低價嚴重壓縮企業利潤，企業無法發展」。但也有網友表示，「沒有利潤，沒有服務」、「問題不在於市場競爭，而是監管不力，價格高不代表創新，以不合理高價養活一群毫無競爭力的企業，難道就有利於創新了嗎？」

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