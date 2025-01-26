排除台積電得第一！三星奪2024全球半導體供應商龍頭

在排除台積電後，Gartner最新統計顯示，三星電子可望登上2024年第一大半導體供應商的地位。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕調研機構Gartner最新統計顯示，三星電子可望登上2024年全球第一大半導體供應商的地位，超越英特爾。不過，這項排名排除全球最大晶圓代工廠-台積電。

韓媒《Chosun Biz》26日報導，市場研究公司Gartner估計，2024 年全球半導體營收將成長16.8%，達到6240 億美元。前25大半導體供應商總營收將比前一年增長21.1%，佔整體市場的比重預計從2023年的75.3%，上升至2024年的77.2%，增加1.9個百分點。

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不過，在全球經濟低迷的背景下，HBM等人工智慧半導體產品與傳統產品之間的需求兩極化加劇，導致半導體企業的營運好壞參半。

根據Gartner所發布的2024年全球前5大半導體供應商榜單，三星電子去年的半導體營收約665 億美元，比前一年增長62.5%，2024年可望重新奪回2023 年被英特爾奪走的龍頭寶座。不過，這項數據不包括全球最大晶圓代工廠-台積電在內。

至於英特爾2024年半導體營收約491億美元，與2023年差不多，排名第二；輝達去年半導體營收約459億美元，排名第三；SK海力士半導體營收約428億美元，排名第四；高通半導體營收約323億美元，排名第五。

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