晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

排除台積電得第一！三星奪2024全球半導體供應商龍頭

2025/01/26 15:26

在排除台積電後，Gartner最新統計顯示，三星電子可望登上2024年第一大半導體供應商的地位。（彭博）在排除台積電後，Gartner最新統計顯示，三星電子可望登上2024年第一大半導體供應商的地位。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕調研機構Gartner最新統計顯示，三星電子可望登上2024年全球第一大半導體供應商的地位，超越英特爾。不過，這項排名排除全球最大晶圓代工廠-台積電。

韓媒《Chosun Biz》26日報導，市場研究公司Gartner估計，2024 年全球半導體營收將成長16.8%，達到6240 億美元。前25大半導體供應商總營收將比前一年增長21.1%，佔整體市場的比重預計從2023年的75.3%，上升至2024年的77.2%，增加1.9個百分點。

不過，在全球經濟低迷的背景下，HBM等人工智慧半導體產品與傳統產品之間的需求兩極化加劇，導致半導體企業的營運好壞參半。

根據Gartner所發布的2024年全球前5大半導體供應商榜單，三星電子去年的半導體營收約665 億美元，比前一年增長62.5%，2024年可望重新奪回2023 年被英特爾奪走的龍頭寶座。不過，這項數據不包括全球最大晶圓代工廠-台積電在內。

至於英特爾2024年半導體營收約491億美元，與2023年差不多，排名第二；輝達去年半導體營收約459億美元，排名第三；SK海力士半導體營收約428億美元，排名第四；高通半導體營收約323億美元，排名第五。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財