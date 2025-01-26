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窮人的黃金逆襲！白銀今年漲幅有望逼近3成打敗黃金

2025/01/26 14:16

分析師認為，2025白銀漲幅會超過黃金。（路透）分析師認為，2025白銀漲幅會超過黃金。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白銀價格相較黃金便宜，被稱為「窮人的黃金」。分析師認為，2025年金銀仍是貴金屬投資首選，不過，白銀漲幅將贏過黃金，預期今年漲幅逼近30%。

綜合外媒報導，盛寶銀行大宗商品策略主管漢森Ole Hansen對2025年大宗商品走勢抱持樂觀態度，其中，金銀歷經2024年的出色表現之後，2025年仍然是他的兩個投資首選。

漢森預計，金價今年將來到每盎司2900美元，較近期價位上漲7%，白銀的上漲潛力更大，預計銀價將達到每盎司38美元，較目前水平上漲近30%。

他說，地緣政治的不確定性推動對貴金屬投資需求，這一態勢沒有很快減弱的跡象。此外，對全球債務不斷增加的擔憂，尤其是對美國債務的擔憂，促使投資者轉向貴金屬，以對沖經濟不穩定的風險。

StoneX Financial也看好白銀，預期白銀今年的表現將超過所有貴金屬和基本金屬，銅和錫也有潛力。StoneX分析師O Connell與Natalie Scott-Gray在《2025年年度金屬展望》中指出，白銀投資預計將保持活躍，這種金屬可能與黃金脫鉤，黃金預計將在今年見頂，而白銀將持續上漲，年底前目標為每盎司33美元。

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