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晶片禁令大漏洞！中國AI獨角獸遭爆擁5萬個被禁止出口的輝達晶片

2025/01/26 13:28

中國AI新創公司「DeepSeek」近日推出兩款聊天機器人，宣稱性能媲美OpenAI。（圖取自App store）中國AI新創公司「DeepSeek」近日推出兩款聊天機器人，宣稱性能媲美OpenAI。（圖取自App store）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司「DeepSeek」近日推出「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款聊天機器人，宣稱性能媲美OpenAI，讓矽谷大為震撼。中國AI新創公司Scale AI創辦人亞歷山大·王（Alexandr Wang）爆料，DeepSeek擁有5萬個輝達H100的AI晶片。這款晶片早在2022年美國就禁止出口到中國，DeepSeek如何取得備受關注。

中國「DeepSeek」推出的聊天機器人，近日引起《華爾街日報》、《紐時》及《CNBC》等外媒極大關注。根據一項熱門排名，中國開發的AI大模型「DeepSeek」性能已躋身全球前10，這表明華盛頓的晶片禁令難以阻止中國發展。1 月 20 日又推出「DeepSeek-R1」，這是一種專為解決複雜問題而設計的專用模型。

為川普提供諮詢的矽谷風險投資家安德森 （Marc Andreessen）在社群平台X 發文稱，「Deepseek R1 是我見過的最驚人、最令人印象深刻的突破之一」。

舊金山 AI 公司 Positron 共同創辦人Barrett Woodside也說，他和同事一直在熱烈討論 DeepSeek。不過，他直言，「對這款AI大模型的唯一打擊是中共的審查制度」。

專家表示，DeepSeek 的技術雖落後OpenAI 和Google，使用的晶片數量較少且不太先進，並且在某些情況下跳過了美國開發商認為必不可少的步驟，可視為一個勢均力敵的競爭對手。

DeepSeek 還宣稱，訓練其最新模型的成本只有 560 萬美元，而人工智慧開發商 Anthropic 執行長Dario Amodei去年提到的建造模型成本為1 億至 10 億美元。

中國AI新創公司創辦人亞歷山大·王（Alexandr Wang）在達沃斯世界經濟論壇期間接受CNBC訪問時說，DeepSeek表現相當好，可比肩美國最好的AI大模型。他還說，過去10年來，美國可能一直在AI 競賽中領先中國，但DeepSeek的AI大模型發布可能會「改變一切」。

王還爆料，DeepSeek大約有5萬個H100，他們顯然不能談論這件事，因為這違反美國的出口管制，「我認為這是真的，他們的籌碼比其他人預期的還要多」。他暗示，DeepSeek將會受到美國管制。

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