晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普:正與多人商討收購TikTok 料30天內做出決定

2025/01/26 12:14

川普透露，他目前正在與多方就購買短影音平台TikTok進行談判，預料將在未來30天內對TikTok的未來做出決定。（示意圖，路透）川普透露，他目前正在與多方就購買短影音平台TikTok進行談判，預料將在未來30天內對TikTok的未來做出決定。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）透露，他目前正在與多方就購買短影音平台TikTok進行談判，預料將在未來30天內對TikTok的未來做出決定。

綜合媒體報導，川普本月20日簽署行政命令，將TikTok禁令最後期限延長75天，要求TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」在期限內尋找美國買家，並稱若該平台繼續營運，美國「應獲得其一半價值」。

最新報導，TikTok收購案有新進展。川普透露，他目前正與多方就收購TikTok進行談判，預計將在未來30天內做出決定。

對於近日有美媒報導指，川普為拯救TikTok，正研議由軟體公司甲骨文（Oracle）和一群外部投資人接手TikTok。對此，川普也做出回應，稱他尚未與甲骨文創辦人埃里森（Larry Ellison）就潛在收購進行對話。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財