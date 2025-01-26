川普:正與多人商討收購TikTok 料30天內做出決定

川普透露，他目前正在與多方就購買短影音平台TikTok進行談判，預料將在未來30天內對TikTok的未來做出決定。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）透露，他目前正在與多方就購買短影音平台TikTok進行談判，預料將在未來30天內對TikTok的未來做出決定。

綜合媒體報導，川普本月20日簽署行政命令，將TikTok禁令最後期限延長75天，要求TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」在期限內尋找美國買家，並稱若該平台繼續營運，美國「應獲得其一半價值」。

請繼續往下閱讀...

最新報導，TikTok收購案有新進展。川普透露，他目前正與多方就收購TikTok進行談判，預計將在未來30天內做出決定。

對於近日有美媒報導指，川普為拯救TikTok，正研議由軟體公司甲骨文（Oracle）和一群外部投資人接手TikTok。對此，川普也做出回應，稱他尚未與甲骨文創辦人埃里森（Larry Ellison）就潛在收購進行對話。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法