黑虎爺招財！嘉義中年男子開刮中百萬獎

利盈彩券行供奉「黑虎爺」，許多客人中獎後添香油錢。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節許多民眾買彩券、刮刮樂試手氣，台灣彩券表示，嘉義縣中埔鄉「利盈彩券行」店內供奉一尊「黑虎爺」，日前1名男客人向黑虎爺誠心祈求，買1000元的刮刮樂「1200萬大吉利」，竟刮中100萬元，這位客人感謝黑虎爺送大紅包，讓他過好年。

利盈彩券行客人刮中100萬元。（記者林宜樟攝）

「利盈彩券行」位於中埔鄉富收村頂中下街，代理人何小姐說，彩券行店裡有一尊從屏東玉聖堂請回的黑虎爺，自從店裡供奉黑虎爺，後生意越來越好。

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民眾買彩券。（記者林宜樟攝）

何小姐表示，幸運刮中「1200萬大吉利」100萬元刮刮樂的客人是一名中年男子，平常有推出新款刮刮樂時都會來店試手氣，當天進店就先買幾張2000元的刮刮樂，準備離開前發現店內供奉一尊黑虎爺，誠心膜拜後便改挑1000元面額的刮刮樂「1,200萬大吉利」，刮出後不確定自己是否中獎，還請店員幫忙確認後，竟驚喜發現刮中100萬元，中獎男子直呼「感謝黑虎爺賜財」，送了一份大紅包讓他過個好年。

利盈彩券行。（記者林宜樟攝）

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