新竹男房仲 關西「馬賴彩券行」刮中百萬

新竹縣關西鎮的馬瀨彩券行日前開出台彩蛇年刮刮樂「2000萬超級紅包」的第74個百萬獎金，搶先迎春節財神入門。不過今天休息並未營業。 （記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮的「馬賴彩券行」今天傳出喜訊，1名男房仲刮出台彩蛇年刮刮樂「2000萬超級紅包」的第74個百萬獎金，搶先迎春節財神入門。不過今天休息並未營業，以致有些獲悉的鄉親想上門也跟進搶刮遺憾而歸。

新竹縣關西鎮的馬瀨彩券行日前開出台彩蛇年刮刮樂「2000萬超級紅包」的第74個百萬獎金，搶先迎春節財神入門。不過今天休息並未營業。 （記者黃美珠攝）

台彩公司表示，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計到昨天（25日）為止，已刮出1個2000萬元、74個100萬元。

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據馬賴彩券行代理人范小姐説，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是個中年男房仲，當天到店買幾本刮刮樂替公司準備尾牙抽獎禮，一共購買了面額2000的「2000萬超級紅包」跟面額1000的「1200萬大吉利」各2本，以及面額500的「財神發紅包」與「金蛇獎」各3本。

買完後，這名幸運男房仲注意到店內櫃檯展示的「2000萬超級紅包」只剩下拆封後的8張，於是自己全部買下且當場在店內刮開，沒想到他就真的「發了」！當場幸運刮出100萬元！他樂得笑說自家公司的尾牙都還沒開始，他就已經先把大獎刮回家，成為他最棒的年終獎金！

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