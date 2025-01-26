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拜完五路財神 高雄阿公帶孫刮中100萬

2025/01/26 09:14

有民眾拜完高雄武廟的五路財神爺後，幸運刮中100萬元彩券。（翻攝自高雄關帝廟臉書）有民眾拜完高雄武廟的五路財神爺後，幸運刮中100萬元彩券。（翻攝自高雄關帝廟臉書）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市一位阿公帶孫子拜完五路財神爺後，根據孫子的靈感，在小港區漢民路「豪爺郎商行」彩券行選購2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，其中1張幸運刮中100萬元。

據彩券行黃小姐說，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的中獎人是位爺爺，當天吃完晚餐後帶著孫子外出逛街，並到香火鼎盛的高雄武廟（高雄關帝廟）參拜一樓的五路財神爺，祈求來年家人財運亨通，拜拜完回家路上路過彩券行，便決定進店買刮刮樂小試手氣。

黃小姐轉述，爺爺隨口請五歲的孫子幫忙選號碼，小孫子童言童語口中唸著「5」，爺爺便請店員拿了2張「5號」的「2000萬超級紅包」，想不到刮開其中一張，竟刮出100萬元，爺孫倆喜出望外忍不住歡呼，「感謝五路財神的恩賜」。

台彩公司說，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至1月25日晚上，已刮出1個2000萬元、74個100萬元。

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