經濟低迷不奢望年終獎金 中國勞工只求不裁員、不減薪

中國過去一年經濟低迷，許多傳統產業遭遇裁員、減薪。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕經濟低迷以及日益升高的外部壓力已改變中國人對今年年終獎金的預期，網路上的討論瀰漫悲觀論調。廣東東莞一家製鞋公司盧姓業務發展經理說，「最好的年終獎其實就是公司保證來年不裁員、不減薪」。

《南華早報》報導，農曆年假前夕，雇主發放的年終獎金向來是中國網路上的熱門話題。年輕勞工以此評估公司與產業未來1年的財務狀況競爭力，因此引發討論。

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10年前科技與房地產榮景時，資訊科技公司與房地產開發商以大手筆的年終獎金，比如豪華汽車與奢華的國外旅行為人津津樂道，根據當時媒體的報導，有公司的現金紅包，金額最高達50個月的薪水。

然而今年各行各業的許多勞工對年終獎金抱持悲觀態度，在微博上「年終獎金才是真正的試金石」的話題登上熱搜，點閱率超過1.2億人次。

鳳凰週刊本月調查顯示，在600多名回應者中，約20%表示今年將收到年終獎金，相較之下，2023年招聘網站「前程無憂」（51job.com）相關調查顯示，超過80%回應者稱該年將收到年終獎金。

廣州一家外商公司人力資源主任梁夢（音譯）說，「去年經濟疲軟，許多傳統產業，從金融、房地產到醫療，經歷了裁員與減薪」。他補充，「雖然我們公司屬於新材料這個朝陽產業，但平均年終獎金僅2到3個月薪水，比前幾年大幅縮水」。

一家鋰電池公司高級主管羅蓉（音譯）說，其產業競爭激烈，多數可用資金都撥至海外擴張計畫。她表示，「去年我們公司的管理階層沒有年終獎金，今年可能也如此。銷售人員或許有獎金，但可能要延後到4月才拿得到」。

廣東東莞一家專做外銷的製鞋廠業務發展經理盧路易（音譯）說，「最好的年終獎金就是公司保證來年不裁員、不減薪」。去年初，他結束自己經營的廣告公司，因為獲利表現差，出現現金流問題，之後獲得目前的工作。

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