大樂透頭獎摃龜 春節大紅包開出24組

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出24組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（25日）開獎的大樂透，頭獎摃龜，下期頭獎保證1億元；大樂透春節大紅包則開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎、各得100萬元，5組為2注均分；春節小紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎、各得10萬元，2組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為49組，剩餘431組，累積開出小紅包組數為66組，剩餘734組，下期（26日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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本期大樂透中獎號碼「02、03、10、12、34、40」，特別號「41」；49樂合彩中獎號碼「02、03、10、12、34、40」；春節大紅包獎號「04、09、16、22、24、31、39、43、47」，春節小紅包獎號「14」。

另外，本 期今彩539中獎號碼「01、07、32、36、37」；39樂合彩中獎號碼「01、07、32、36、37」。本期3星彩中獎號碼「317」；4星彩中獎號碼「9416」。

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